Mhoni Vidente revela el ritual del arcángel Uriel para atraer riqueza antes de que termine el año

A poco de que concluya el 2025, la astróloga Mhoni Vidente compartió el paso a paso de uno de sus mejores rituales para atraer la riqueza, dinero en abundancia y trabajo. Según asegura la cubana, este proceso debe realizarse con fe y consta de ingredientes que son fáciles de conseguir o que ya pueden estar disponibles en casa.

El ritual del arcángel Uriel para la riqueza, según Mhoni Vidente

La famosa vidente latina aseguró que el ritual del arcángel Uriel es el ritual perfecto para atraer mejor trabajo, conseguir cierres de contratos y triunfos en los negocios. Así como la estabilidad económica y la riqueza a través de la energía de esta figura divina y de la fe.

Para que el proceso funcione, Mhoni Vidente recomienda tener listos los ingredientes, que son:

Una veladora amarilla

Un plato forrado de papel aluminio

Un frasco lleno de agua

Incienso de sándalo o de copal

Un listón amarillo

Un limón verde

Un billete de un dólar

Dos billetes de la más alta denominación que aún estén en circulación

Cerillos de madera

Una copa de cristal

Tequila, ron o mezcal

Perfume del pájaro macúa, doble suerte rápida o ven riqueza

Perfume personal

Canela en polvo

Diamantina dorada

Los ingredientes necesarios para el ritual de Mhoni Vidente son fáciles de conseguir o ya se tienen en casa, según la astróloga (YouTube/Mhoni Vidente)

Pasos del ritual del arcángel Uriel para atraer la riqueza

Cuando ya estén listos los ingredientes, podrá iniciarse el ritual, que preferentemente debe llevarse a cabo antes de las 19.00 hs (hora local de cualquier día de la semana). Los pasos a seguir, de acuerdo con la tarotista cubana, son:

Tomar el limón verde y formarle una cruz con la uña. Colocarle perfume del pájaro macúa y perfume personal. Después, se pasa por todo el cuerpo mientras se reza un Padre Nuestro, un Ave María y se pide al arcángel Uriel que envíe riqueza a la vida . Finalmente, se coloca dentro de la copa con agua .

y formarle una cruz con la uña. Colocarle perfume del pájaro macúa y perfume personal. Después, se pasa por todo el cuerpo mientras se reza un Padre Nuestro, un Ave María y se pide al . Finalmente, . Tomar los tres billetes , colocarles los perfumes macúa y el personal, y después pasar por el cuerpo mientras se reza un Ave María o un Padre Nuestro y se pide al arcángel por riqueza y estabilidad. Al último, se meten en la copa con agua.

, colocarles los perfumes macúa y el personal, y después pasar por el cuerpo mientras se reza un Ave María o un Padre Nuestro y se pide al por riqueza y estabilidad. Al último, se meten en la copa con agua. Amarrar el listón amarillo en la mano izquierda con tres nudos. Ahí se quedará hasta que se caiga solo: su objetivo es atrapar las energías de prosperidad y abundancia.

con tres nudos. Ahí se quedará hasta que se caiga solo: su objetivo es atrapar las energías de prosperidad y abundancia. Poner canela en polvo alrededor del plato forrado con papel aluminio y en medio colocar la veladora amarilla.

alrededor del plato forrado con papel aluminio y en medio colocar la veladora amarilla. Tomar la diamantina dorada y ponerla alrededor de la veladora amarilla. Colocar perfume personal y del pájaro macúa.

y ponerla alrededor de la veladora amarilla. Colocar perfume personal y del pájaro macúa. Llenar la copa de cristal con tequila, ron o mezcal.

con tequila, ron o mezcal. Prender el incienso de sándalo o copal. Después, prender la veladora amarilla , mientras se reza al arcángel Uriel por negocios, contratos y dinero.

, mientras se reza al por negocios, contratos y dinero. Tomar la veladora con las dos manos y hacer un ejercicio de visualización con riqueza. La veladora permanecerá encendida hasta que se acabe.

Una vez terminada la vela , se sacan los billetes de la copa y se guardan en la cartera, sin gastarlos.

, se y se guardan en la cartera, sin gastarlos. El limón verde debe tirarse fuera de la casa, al igual que el tequila, ron o mezcal, así como el plato y la veladora. Mhoni Vidente promete que se trata de un ritual sumamente efectivo para atraer riqueza en todos los sentidos, aunque debe realizarse con mucha fe para que cumpla su propósito.

Otro consejo brindado por la astróloga es realizar este y otros rituales después de bañarse, para así tener energías limpias al momento de llevarlo a cabo.

“El poder de la Virgen María y del arcángel Uriel cumplirán todos los milagros”, dijo la vidente, al mismo tiempo que manifestó estabilidad económica y crecimiento, no solo en el ámbito laboral, sino en todos los sentidos.