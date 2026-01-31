El significado detrás de la canción “Señora de las cuatro décadas” de Ricardo Arjona y el motivo por el que genera polémica

Este 2026, “Señora de las cuatro décadas”, la icónica canción de Ricardo Arjona, cumplirá 32 años desde su lanzamiento en el álbum Historias de 1994, un hito que impulsó la carrera del cantante guatemalteco. Más allá de su éxito rotundo como himno romántico latinoamericano, el tema generó un constante debate sobre su significado y las controversias que lo rodean. En aquel entonces, el artista había cumplido 30 años y ya mostraba una fascinación por las mujeres más grandes, una inclinación que se plasmó en su oda a la madurez femenina.

La inspiración para el tema surgió en un período de dificultades económicas para Arjona en México, antes de su reconocimiento masivo. Mientras buscaba abrirse camino en la música, solía tocar en el bar “El Chato” en la Ciudad de México, un lugar que era frecuentado por mujeres más grandes que, con su carisma y seguridad, lo cautivaron. “Un día me inspiré y escribí una canción dedicada a esas señoras”, relató el propio Ricardo en una historia de Instagram (@ricardoarjona) que compartió en 2021. La pista fue un éxito inmediato entre ellas, quienes le regalaban tragos por lo mucho que les gustaba, según sus propias palabras. Así, lo que comenzó como un tributo sincero a la experiencia y el atractivo de la mujer en la madurez se convirtió en un pilar de su repertorio.

Ricardo Arjona dio su salto a la fama de la mano de "Señora de las Cuatro Décadas" Instagram (@ricardoarjona)

Según el portal especializado letras.com, la canción destaca “la belleza, la experiencia y el atractivo de las mujeres en la madurez”, aspectos que la sociedad, históricamente, ignoró en favor de la juventud. Ricardo Arjona elogia la seguridad y la “fuerza volcánica” de la mirada, y las describe como quienes dan “pisadas de fuego al andar”. El mensaje central invita a la aceptación y el aprecio por la naturalidad de los cambios físicos. Sin embargo, las críticas a uno de sus mayores éxitos no estuvieron ausentes y se le cuestionó la superioridad con la que se refiere a la mujer y la manera en la que las trata como “un artículo de segunda mano” que “aún sirve”. Un ejemplo de eso es la frase “no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor”.

La sociedad cuestionó que la canción trata a la mujer de 40 como en el ocaso de su vida, cuando en la actualidad, alguien de cuatro décadas suele estar en el mejor momento, tanto profesional, como emocional y físicamente. Otro punto de críticas fue la comparación que hace con alguien de 20 años, principalmente en un contexto que invita a no compararse ni competir entre mujeres.

El cantautor fue tildado de “obvio, cursi, machista” y hasta comparado de forma despectiva con un “Serrat de supermercados”. Estas acusaciones se anclan, en parte, en la óptica patriarcal que, según los detractores, “no cambia” en sus relatos, incluso al alabar a la mujer. La referencia explícita a la “grasa abdominal”, aunque en el contexto de la aceptación, fue uno de los puntos más controvertidos, el cual llevó a muchos a pensar que el guatemalteco se sobrepasaba con sus letras y que llegan a ser de mal gusto.

Además de la letra, los planos de Arjona en el videoclip también se hicieron icónicos Captura YouTube (@ArjonaOficial)

Lo cierto es que, en la década de los 90 en la que salió a la luz, se consolidó como un himno de galantería y un halago romántico indiscutible, pero en los tiempos que corren atraviesa un severo escrutinio bajo la lupa del feminismo contemporáneo y la autonomía femenina. En el contexto actual, la narrativa de un hombre que pretende “reivindicar” o validar el atractivo de una mujer por el simple hecho de haber llegado a la madurez no solo resulta anacrónica, sino que las nuevas generaciones la diseccionan como una forma de mansplaining emocional. Esta transición refleja un cambio de paradigma: ya no se busca la aprobación externa para portar los años con orgullo, y lo que antes sonaba a poesía, hoy se percibe como una sutil condescendencia envuelta en acordes de balada.

Pese a eso, la canción, que “coquetea con esa mujer madura y el deseo irrefrenable de conquistarla”, impactó en el público más allá de las críticas, con generaciones de mujeres sintiéndose “identificadas y valoradas”. Incluso en 2023, resurgió como tendencia viral gracias a una parodia humorística de Los Tres Tristes Tigres, que si bien ironizaba sobre el envejecimiento, también evidenció la vigencia de la obra original y la introdujo a nuevas generaciones.