La vitamina considerada “oro de la juventud” que ayuda a retrasar el envejecimiento

La vitamina E, también denominada tocoferol, ha sido reconocida como el “oro de la juventud” debido a sus destacadas propiedades antioxidantes, capaces de salvaguardar las células de los efectos nocivos de los radicales libres, moléculas inestables que inciden en el envejecimiento y diversas enfermedades.

Ramiro Heredia, especialista en clínica médica del Hospital de Clínicas José de San Martín, subrayó que esta sustancia liposoluble no solo protege frente a agentes dañinos, sino que además contribuye al bienestar de la sangre, el cerebro y la piel. Fue la quinta vitamina en ser descubierta, y su nombre científico, derivado del griego “toc” (niño) y “phero” (traer), alude a su rol esencial en el desarrollo normal del feto y de los niños.

La vitamina E es un gran aliado para las personas al retrasar el envejecimiento

Además de su función primordial en el desarrollo, su efecto antioxidante es clave en la prevención de afecciones como la aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular (al proteger de la oxidación a las lipoproteínas de baja densidad, LDL) y el cáncer.

Un estudio publicado en la revista científica Ageing Research Reviews confirma que “la vitamina E es uno de los antioxidantes liposolubles más potentes para retrasar el envejecimiento y prevenir algunas enfermedades degenerativas relacionadas con la edad”.

Sus compuestos también son beneficiosos para la piel, favoreciendo la circulación, dilatando los vasos sanguíneos y evitando la formación de coágulos.

¿Desde qué edad es recomendable consumir vitaminas?

El doctor Heredia, en su exposición, añadió que “hoy en día se comprobó también que la vitamina E cumple un rol en la evitación de la trombosis”, aunque advirtió sobre la necesidad de más estudios para analizar su relación con alteraciones de la función inmune, demencia, Alzheimer, cataratas o fracturas de cadera.

Es importante destacar que niveles muy bajos de esta vitamina pueden derivar en dolor nervioso (neuropatía) y daño en la retina (retinopatía), de acuerdo con un informe de la Clínica Mayo. La vitamina E puede obtenerse a través de una dieta variada que incluya alimentos de origen vegetal y animal, o mediante suplementos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA