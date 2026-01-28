¿No podés dormir? La vitamina para tener un sueño pleno y perfecto

El agotamiento físico y mental surge ante la carencia de componentes orgánicos vitales en la nutrición. Es por ello que el National Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos identifica un nutriente esencial para el equilibrio del sistema nervioso, ya que su ausencia altera la formación de glóbulos rojos y el crecimiento celular. El ingreso de esta sustancia al organismo durante las horas de descanso optimiza la vitalidad y el funcionamiento del reloj biológico.

¿Cuál es la vitamina para tener un sueño pleno y perfecto?

El ritmo acelerado de la vida moderna convierte a la fatiga en un compañero constante para muchos individuos, ya que la falta de energía impide la realización de las actividades cotidianas de forma eficiente. Si bien el descanso insuficiente representa una causa primaria de este cuadro, la deficiencia de nutrientes específicos es también un factor de gran importancia. La Vitamina B12 emerge como una aliada potencial para combatir el cansancio y mejorar la vitalidad general. Investigaciones sugieren que las noches son el momento óptimo para aprovechar sus beneficios.

Consumir vitamina B12 por la noche ayuda a consolidar un descanso mas profundo

Este componente orgánico interviene en la síntesis de melatonina, una hormona que cumple un rol clave en el ciclo sueño-vigilia de los seres humanos. La regulación del ritmo circadiano depende de la presencia de este nutriente para combatir la fatiga física y mental. El consumo nocturno de esta sustancia contribuye a la energía y a la calidad del reposo. El organismo utiliza este lapso para realizar procesos de reparación celular y neuronal. La salud cerebral y cardiovascular también muestran una dependencia directa de los niveles adecuados de este compuesto.

Los beneficios específicos de la vitamina B12

La síntesis de ADN es esencial para el crecimiento de todas las células del cuerpo. Este proceso garantiza la renovación de los tejidos y la estabilidad genética. Los beneficios de este nutriente se dividen en áreas críticas para el bienestar humano:

Salud cerebral : investigaciones que respalda el NIH señalan su papel fundamental en la función cognitiva y la salud del sistema nervioso; este proceso previene trastornos neurológicos.

: investigaciones que respalda el NIH señalan su papel fundamental en la función cognitiva y la salud del sistema nervioso; este proceso previene trastornos neurológicos. Producción de glóbulos rojos : resulta primordial para la formación adecuada de glóbulos rojos; esta función previene la anemia y mantiene una sangre saludable.

: resulta primordial para la formación adecuada de glóbulos rojos; esta función previene la anemia y mantiene una sangre saludable. Metabolismo energético : contribuye al metabolismo energético normal; la sustancia convierte nutrientes en energía utilizable por el cuerpo.

: contribuye al metabolismo energético normal; la sustancia convierte nutrientes en energía utilizable por el cuerpo. Mantenimiento del corazón y sistema cardiovascular: colabora en la reducción de homocisteína en sangre, sustancia asociada con enfermedades cardíacas; mantener niveles adecuados contribuye a la salud cardiovascular.

La falta de vitamina B12 provoca una sensación persistente de fatiga y falta de energía Freepik

Causas del cansancio y dificultades en la absorción

La fuente natural de este componente se encuentra en los alimentos de origen animal. Sin embargo, algunas personas tienen dificultades para absorber el nutriente de manera efectiva, una incapacidad que lleva a deficiencias que perjudican el rendimiento físico y mental. Los malos hábitos alimenticios y el estrés de la vida urbana agravan la sensación de agotamiento. La falta de energía aqueja a una gran parte de la población que desconoce su origen nutricional.

La Vitamina B12 actúa sobre el sistema nervioso para estabilizar las funciones biológicas durante el sueño. El cuerpo requiere este soporte para la síntesis de material genético en cada célula. La prevención de la fatiga mental es posible mediante la regulación de estos procesos químicos. El bienestar integral mejora cuando el ciclo de descanso se alinea con las necesidades del organismo. La melatonina realiza su tarea de forma óptima si el cuerpo posee los recursos necesarios para su producción.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.