El truco para blanquear el plástico amarillo del microondas que seguro no conocías

Con el paso del tiempo, es habitual que los microondas presenten un tono amarillento en sus partes plásticas. Aunque este cambio no afecta el funcionamiento del aparato, sí deteriora su apariencia. La causa principal es la oxidación del plástico por la exposición prolongada al calor, la grasa, el humo y la luz ultravioleta.

Uno de los procedimientos más efectivos para recuperar el color blanco del plástico consiste en aplicar peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 10-12 %, combinado con luz solar directa o luz ultravioleta.

Esta técnica ya fue utilizada por restauradores de consolas y aparatos electrónicos antiguos, con resultados positivos.

Materiales para limpiar el microondas

Agua oxigenada al 10-12 %

Guantes de protección.

Pincel o brocha.

Film plástico transparente.

Fuente de luz solar o lámpara UV.

Pasos a seguir

Colocar las piezas amarillentas en un área ventilada.

Aplicar el peróxido de hidrógeno con una brocha sobre las zonas afectadas.

Cubrir con film transparente para evitar la evaporación.

para evitar la evaporación. Exponer a la luz solar entre 2 y 6 horas o reducir el tiempo usando lámpara UV.

Limpiar con un paño húmedo y repetir si es necesario.

Cabe advertir que no se debe usar cloro, ya que puede dañar el plástico, además de emplear guantes para evitar el contacto directo con la piel.

El truco no solo sirve para microondas, sino también para licuadoras, tostadoras y otros electrodomésticos fabricados en plástico blanco. Además de mejorar la estética, permite prolongar la vida útil de los aparatos sin necesidad de reemplazarlos.

*Por Natalia Cárdenas Chaux