El sencillo truco con una naranja que le quita el óxido amarillo de los faros de los autos

Un experto en autos compartió un consejo útil y fácil. El creador de contenido decidió probar un truco que ha ganado popularidad en las redes sociales por su eficacia al quitarle el óxido amarillo a los faros de un vehículo. Este es un problema común que puede ocasionar que disminuya la visibilidad al conducir.

Un experto en autos puso a prueba el truco para limpiar los faros

El creador de contenido, con la cuenta en TikTok @chrisfixit (con 2,7 millones de seguidores), que se centra en videos de mantenimiento y reparación automotriz, puso a prueba un truco fácil y casero para limpiar los faros amarillos u opacos de un auto.

Es experto en autos y muestra el truco fácil para quitarle lo amarillo a los faros del auto

El experto puso a prueba un tip que compartió la usuaria Norma Lomelí, con la cuenta @normely2, con más de 125 mil seguidores, en el que utilizaron la mitad de una naranja y bicarbonato de sodio.

La forma de hacer esta limpieza es muy sencilla, ya que solo se debe verter el bicarbonato directamente en la naranja, para luego pasarla por el faro. Se deja actuar por unos minutos y se enjuaga con agua limpia, finalmente se seca con un paño suave.

Este tip resulta eficaz gracias a que el bicarbonato de sodio es abrasivo, lo que le da la textura necesaria para eliminar partículas y manchas de una variedad de superficies, una razón por la que es el preferido en los trucos caseros.

Mientras que las naranjas, y otros cítricos, son ricas en limoneno, una sustancia natural reconocida por sus propiedades limpiadoras y por ser un potente disolvente que elimina la grasa, los aceites y la suciedad.

El video de Noma Lomelí también muestra la eficacia de limpiar los faros con naranja y bicarbonato TikTok @normely2

Faros empañados, un problema al conducir

El sitio Bridgestone explica que la eficacia de los faros delanteros del auto puede verse afectada por el empañamiento de las lentes. Si la luz es mucho menos nítida que antes, es probable que el vehículo ya tenga un problema de opacidad.

“A veces, los conductores también notan que sus faros delanteros no solo son mucho menos brillantes, sino que la luz tiene un tono amarillento y opaco. Esto también se debe al empañamiento de los faros”, explican.

La razón tiene que ver con que la mayoría de las lentes están hechas de un plástico grueso de policarbonato. A diferencia de los que se usaban en los vehículos más antiguos, estos faros de plástico son mucho más resistentes, pero al exponerse a los rayos UV del sol, las capas exteriores comienzan a deteriorarse y mancharse.

Mantener los faros del auto en buen estado ayuda a una mejor conducción Freepik

Otros trucos caseros para limpiar los faros de un vehículo