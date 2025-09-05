El sencillo truco con una naranja que le quita el óxido amarillo de los faros de los autos
La combinación de ingredientes de esta poderosa mezcla ayuda a eliminar la suciedad y manchas, según el consejo de un experto en autos en TikTok
- 3 minutos de lectura'
Un experto en autos compartió un consejo útil y fácil. El creador de contenido decidió probar un truco que ha ganado popularidad en las redes sociales por su eficacia al quitarle el óxido amarillo a los faros de un vehículo. Este es un problema común que puede ocasionar que disminuya la visibilidad al conducir.
Un experto en autos puso a prueba el truco para limpiar los faros
El creador de contenido, con la cuenta en TikTok @chrisfixit (con 2,7 millones de seguidores), que se centra en videos de mantenimiento y reparación automotriz, puso a prueba un truco fácil y casero para limpiar los faros amarillos u opacos de un auto.
El experto puso a prueba un tip que compartió la usuaria Norma Lomelí, con la cuenta @normely2, con más de 125 mil seguidores, en el que utilizaron la mitad de una naranja y bicarbonato de sodio.
La forma de hacer esta limpieza es muy sencilla, ya que solo se debe verter el bicarbonato directamente en la naranja, para luego pasarla por el faro. Se deja actuar por unos minutos y se enjuaga con agua limpia, finalmente se seca con un paño suave.
Este tip resulta eficaz gracias a que el bicarbonato de sodio es abrasivo, lo que le da la textura necesaria para eliminar partículas y manchas de una variedad de superficies, una razón por la que es el preferido en los trucos caseros.
Mientras que las naranjas, y otros cítricos, son ricas en limoneno, una sustancia natural reconocida por sus propiedades limpiadoras y por ser un potente disolvente que elimina la grasa, los aceites y la suciedad.
Faros empañados, un problema al conducir
El sitio Bridgestone explica que la eficacia de los faros delanteros del auto puede verse afectada por el empañamiento de las lentes. Si la luz es mucho menos nítida que antes, es probable que el vehículo ya tenga un problema de opacidad.
“A veces, los conductores también notan que sus faros delanteros no solo son mucho menos brillantes, sino que la luz tiene un tono amarillento y opaco. Esto también se debe al empañamiento de los faros”, explican.
La razón tiene que ver con que la mayoría de las lentes están hechas de un plástico grueso de policarbonato. A diferencia de los que se usaban en los vehículos más antiguos, estos faros de plástico son mucho más resistentes, pero al exponerse a los rayos UV del sol, las capas exteriores comienzan a deteriorarse y mancharse.
Otros trucos caseros para limpiar los faros de un vehículo
- Pasta de dientes y bicarbonato de sodio: pueden ser limpiadores eficaces para los faros. Ambos productos son lo suficientemente abrasivos como para desempañarlos sin rayarlos ni dañarlos.
- Limón y bicarbonato: se ha comprobado que este dúo elimina eficazmente la suciedad, la mugre y la oxidación de los faros, para devolverles su brillo y claridad.
- Toallitas para secadora: simplemente humedezca una toallita para secadora con agua y aplíquela sobre los faros.
- WD-40: es un limpiador multiusos que ayuda a eliminar la suciedad, la mugre y la oxidación.
- Vinagre: se aconseja calentar un vaso sin que llegue a hervir, esperar a que se atempere un poco y verterlo en un recipiente con pulverizador para limpiar con ayuda de un paño.
Otras noticias de Agenda EEUU
Para miembros Prime. El beneficio que Amazon restringe para sus clientes a partir del 1° de octubre
"El Guano". EE.UU. va por más familia del Chapo: ofrecen US$10 millones por el tío de los Chapitos Aureliano Guzmán
Tecnología. Así es el software israelí que el ICE puede usar para hackear teléfonos y acceder a apps encriptadas de migrantes
- 1
¿Qué significa que una persona transmita corriente a otra? Esto dice la ciencia
- 2
Por qué hay que poner sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra
- 3
Un yate de lujo se hundió durante su viaje inaugural
- 4
Cuáles son las tres propiedades curativas del ajo y sus riesgos, según la Universidad de Rochester