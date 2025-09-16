El método para sacar las arrugas de una camisa cuando no tenes plancha

Los trucos caseros son uno de los contenidos más vistos por los usuarios de las redes sociales. Desde cómo limpiar la alacena de tu hogar, a cómo organizar los tiempos para no vivir apurado, un experto en moda explicó cómo dejar tu camisa de lino presentable sin usar plancha.

Esta persona, llamada José Gutiérrez Palma, contó en un video de TikTok qué fórmula se debe utilizar para que la camisa esté presentable y no luzca con arrugas, lo que puede generar una sensación de incomodidad.

La camisa arrugada, un problema que puede solucionarse sin la necesidad de tener una plancha

Según lo que explicó el experto en moda, se debe usar un pulverizador con agua y alcohol, en partes iguales. Este método está ideado para quienes están afuera de sus casas y deben solucionar en el momento.

“Te vas de viaje o estás en casa y no tienes tiempo de planchar tu camisa”, explicó el usuario de TikTok, quien ofreció un método alternativo para salir del apuro.

La solución que, a priori, no es descabellada, ni mucho menos: solamente se necesita de un recipiente plástico, fácil de transportar, relleno de agua en una mitad y alcohol etílico, en la otra parte. Lo que sigue es mezclarlo para fusionar los líquidos y aplicar en cada una de las arrugas de la tela.

El pulverizador con agua y alcohol puede sacar las arrugas de una camisa (Foto ilustrativa)

En el registro fílmico se ve al experto rociando con la fórmula cada parte de la camisa y con un suave movimiento de las palmas de sus manos hacia arriba y abajo, se ve como la arruga desaparece parcialmente, dando un aspecto más prolijo y presentable.

Los comentarios de los usuarios hicieron viral el video

A raíz de la viralización del video, los usuarios dejaron su comentario en el video para dar su opinión al respecto. “Tardas menos planchando y queda mejor”; “Yo hago lo mismo pero solo agua y con un chorro de suavizante”; “Pero al poner alcohol puede cambiar el color de la prenda” y “El alcohol puede estropear ciertas prendas”, fueron las menciones más destacadas.