El truco viral para que la lechuga dure más tiempo dentro de una bolsa

Comprar una planta de lechuga y que a los pocos días las hojas pierdan la frescura es un problema común que le pasa a la mayoría de las personas, muchas de las cuales se preguntan si es mejor dejarlas en bolsa dentro de la heladera o si lavarla, cortarla y guardarlas en un recipiente. A raíz de esto, una experta en nutrición reveló un sencillo truco que resuelve este dilema de manera sencilla y con elementos que están en casa.

“Si cuando compras lechuga en bolsa se te estropea enseguida, atenta a este truco infalible”, expresó al inicio del video que publicó Julia Farré mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 47.000 seguidores.

Julia Farré explicó cómo hacer para que la lechuga dure más (Foto: Captura Instagram/@julia_farre:_moya)

Y continuó: “La lechuga dentro de la bolsa, ¿qué va a pasar? Que va a tomar humedad y esto va a hacer que se ponga blanda y fea en pocos días".

En ese sentido, la nutricionista explicó que hay que colocar dentro de la bolsa un papel de cocina absorbente antes de cerrarla y guardarla en la heladera. “Pero atención, cuando el papel esté húmedo, hay que cambiarlo”, indicó.

La lechuga suelta humedad de forma natural La Huertina De Toni - Shutterstock

Cabe destacar que esto ocurre porque la lechuga suelta humedad de forma natural y esa condensación favorece la proliferación de bacterias que la deterioran.

“Gracias por el truco, para mantener fresca la lechuga“; ”Yo lo hago con la lechuga los envuelvo con papel y dentro de una bolsa cerrada y queda perfecto muchos días“y ”No se me había ocurrido, lo probaré. ¡Muchas gracias!“, fueron algunos de los comentarios que los usuarios le dejaron en la publicación en la que obtuvo miles de ‘Me Gusta’.

El video no tardó en generar curiosidad entre los usuarios (Foto: Captura Instagram/@julia_farre_moya)

“¿Y la mejor manera para lavarlas cuál es? ¡Gracias!“. Fue una de las dudas que surgió en los comentarios de la publicación; por eso, un paso a paso fundamental para desinfectar la lechuga y evitar cualquier posible contaminación que pueda estar presente en estos alimentos:

Higienizarse : en primer lugar, hay que lavarse las manos con agua y jabón, lo que es relevante antes de manipular los alimentos. Tras eso, se debe colocar la lechuga bajo el chorro de agua fría para eliminar los residuos de suciedad y tierra .

: en primer lugar, hay que lavarse las manos con agua y jabón, lo que es relevante antes de manipular los alimentos. Tras eso, . Separar las hojas : luego de llevar adelante ese procedimiento, se deberán desprender delicadamente las hojas de la cabeza de lechuga. Esto es fundamental, ya que es un acceso más efectivo para el lavado y eliminará cualquier hoja dañada o marchita.

: luego de llevar adelante ese procedimiento, se deberán desprender delicadamente las hojas de la cabeza de lechuga. Esto es fundamental, ya que es un acceso más efectivo para el lavado y eliminará cualquier hoja dañada o marchita. Remoja en vinagre: después, llenar un recipiente grande con agua y agrega una cucharada de vinagre blanco. Remojar la lechuga aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Tras eso, el vinagre actuará como desinfectante natural y eliminará bacterias y otros microorganismos dañinos.

El importante desinfectar adecuadamente la lechuga

Luego de realizar el proceso de lavado de la hortaliza, se debe almacenar en la heladera. Pero antes, es importante enjuagarla bajo agua corriente para eliminar cualquier residuo de vinagre y garantizar su frescura antes de consumir.