La actividad que recomiendan los neurocientíficos para “rejuvenecer” la memoria después de los 50

El proceso de envejecimiento cerebral conlleva una serie de cambios morfológicos y metabólicos que impactan directamente en funciones críticas como la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento. Ante este panorama, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) compartió una serie de recomendaciones prácticas para optimizar la reserva cognitiva, una medida considerada esencial para contrarrestar el desgaste neurológico natural.

Según el organismo, integrar una rutina de estimulación cognitiva de al menos 15 a 30 minutos diarios actúa como un mecanismo de defensa fundamental para preservar la funcionalidad, la independencia y el bienestar general en la vida cotidiana. La premisa de esta técnica consiste en ejecutar tareas que desafíen al cerebro, lo que promueve la neuroplasticidad.

La lectura activa procesos de memoria y lenguaje fundamentales para los adultos mayores Freepik

Dentro de las actividades sugeridas, la lectura ocupa un lugar preponderante, donde los especialistas proponen dedicar entre diez y 30 minutos diarios a leer textos de actualidad o literatura general, para luego realizar un ejercicio de intercambio social. Comentar las ideas leídas con otras personas no solo refuerza la comprensión, sino que activa procesos de memoria y lenguaje que facilitan la consolidación de información a largo plazo.

En paralelo, el cálculo mental se presenta como una herramienta eficaz para el dominio de las funciones ejecutivas. Actividades sencillas, como realizar operaciones matemáticas simples durante las compras diarias o mediante el uso de lápiz y papel en casa, estimulan áreas cerebrales encargadas de la organización y la resolución de problemas. Estas dinámicas, aunque cotidianas, exigen un esfuerzo mental sostenido que permite mantener activos los circuitos neuronales responsables de la planificación y el control.

El cálculo mental estimula la organización y la resolución de problemas Freepik

El manual del INAPAM subraya que la clave de este enfoque es la constancia, por lo que la estimulación cognitiva debe ser vista como un entrenamiento deliberado que aborda diversos dominios: atención, memoria, lenguaje y percepción espaciovisual, para que la persona mayor fortalezca su capacidad de almacenamiento y recuperación de datos, habilidades que suelen verse comprometidas tras superar la quinta década de vida.

Para maximizar los beneficios, los expertos enfatizan la importancia de la atención focalizada, donde se sugiere realizar una única tarea por vez para favorecer un envejecimiento activo. La evidencia recopilada por instituciones como la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología respalda esta estrategia: mantener el cerebro en constante actividad es el antídoto más accesible contra los efectos del paso del tiempo en nuestras funciones cognitivas superiores.