El vaticinio de Bill Gates y sus motivos para ser optimista: “No nos dirigimos al peor escenario”

El inversor, autor y filántropo Bill Gates utiliza el sitio Gates Notes para dar a conocer sus percepciones sobre diferentes tópicos que afectan a la población mundial y, en esta oportunidad, realizó una publicación específica sobre los alcances del cambio climático y la velocidad a la que crecen la energía solar y eólica.

La energía limpia cotrarresta el avance de una de las principales problemáticas mundiales Freepik

El escrito del cofundador de Microsoft recomienda un libro que se enfoca en esta problemática que “está causando un enorme sufrimiento, especialmente entre las personas más pobres del mundo”.

El libro que menciona Gates se titula Clearing the Air y es el segundo de la científica de datos Hannah Ritchie, doctora e investigadora principal en Our World in Data, una plataforma en línea que utiliza datos para crear visualizaciones muy claras sobre tendencias globales.

“La conozco y admiro su trabajo desde hace varios años; descubrí lo que hace al leer su primer libro excelente, Not the End of the World, que argumenta que el panorama global —en salud, pobreza, medio ambiente y otros indicadores— es mucho más positivo de lo que muchos creen", señaló el magnate en su sitio oficial.

De qué trata el libro que cautivó a Bill Gates

“Hannah organiza la escritura de Clearing the Air alrededor de cincuenta preguntas, como ¿No es peligrosa la energía nuclear?, ¿Hay esperanza para la aviación y el transporte marítimo de bajo carbono? y ¿No son demasiado caras las energías renovables?“, enunció Gates y anticipó que sus respuestas ”son un modelo de escritura científica para un público general en el que la mayoría de los capítulos tienen solo un par de páginas".

La gran ventaja de la transición energética

“Una razón por la que probablemente no nos dirigimos a un escenario peor es que la transición energética avanza a gran velocidad en muchas áreas. Hannah muestra que la solar y la eólica están escalando más rápido que cualquier otra fuente de energía en la historia", expresó Gates y agregó que en un solo año, China construyó suficiente capacidad solar y eólica para abastecer todo el Reino Unido, y la mitad de los autos vendidos allí ya son eléctricos.

Las razones para ser optimista

“Eso justifica el optimismo, pero no la complacencia. Necesitamos implementar renovables aún más rápido y seguir trabajando en avances como acero, cemento y combustible de aviación de bajas emisiones", remarcó Gates como necesidades imperiosas, aunque el panorama fuese mejor del previsto.

“Serían necesarios incluso sin la posibilidad de que el clima alcance un punto de inflexión y se caliente más rápido de lo previsto”, sostuvo.

El avance de la energía solar siembra una esperanza para Bill Gates Anmar Khalil - AP

Los dos frentes de batalla

“Si pudiera agregar una pregunta 51 a la lista de Hannah, sería: ¿No son las temperaturas más altas la mayor amenaza para la humanidad? Me encantaría escuchar su respuesta. La mía: las temperaturas más altas causan problemas graves, especialmente en lugares con mucha pobreza y enfermedades. La solución es reducir las emisiones y también asegurarnos de que las personas no estén enfermas ni pobres”, dijo el filántropo y aseguró que puede colaborar en esas dos cuestiones.

“Tengo la fortuna de poder contribuir en ambos frentes: reduciendo emisiones con miles de millones invertidos en innovaciones de energía limpia, y combatiendo enfermedades y pobreza donando toda mi riqueza a través de la Fundación Gates”, sumó.

A su vez, Bill Gates se dirigió al público lector y señaló que Clearing the Air es una lectura imprescindible, porque explica el desafío climático sin fatalismo ni negacionismo. “Es un recordatorio esperanzador de que, aunque el problema es enorme, el progreso es real”, subrayó.