La alarma que prende Bill Gates sobre el mundo en 2026: “Volvimos para atrás”

El creador de Microsoft, Bill Gates, que también preside la Fundación Gates, realiza a menudo algunas proyecciones y análisis de la realidad mundial y, en esta oportunidad, se enfocó en un tema específico que, según él, enciende una alarma sobre el mundo en 2026.

La Fundación Gates se enfoca en disminuir los porcentajes de mortañidad infantil Lindsey Wasson� - AP�

A través de su sitio Gates Notes, el magnate realizó una evaluación sobre la mortalidad infantil y los números que disminuyeron en las últimas décadas, pero puntualiza en una cifra preocupante, porque ese indicador se desaceleró en 2025.

“Siempre he sido un optimista. Cuando fundé Microsoft, creía que una revolución digital impulsada por un gran software haría del mundo un lugar mejor. Cuando inicié la Fundación Gates, vi una oportunidad de salvar y mejorar millones de vidas, porque áreas críticas como la salud infantil recibían muy pocos recursos. En ambos casos, los resultados superaron mis expectativas. Hoy estamos mucho mejor que cuando nací, hace 70 años. Pero hoy en día, mi optimismo viene con notas al pie”, manifiestó Gates en su escrito.

Cuál es la alarma que prende Bill Gates sobre el mundo en 2026

“Lo que más me preocupa es el hecho de que el mundo retrocedió el año pasado en un indicador clave de progreso: el número de muertes de niños menores de 5 años. Durante los últimos 25 años, esas muertes disminuyeron más rápido que en cualquier otro momento de la historia. Pero en 2025 aumentaron por primera vez en este siglo, pasando de 4,6 millones en 2024 a 4,8 millones en 2025, un incremento impulsado por la reducción del apoyo de los países ricos a los países pobres. Esta tendencia continuará a menos que logremos avanzar en la restauración de los presupuestos de ayuda“, remarcó Gates, con desánimo de cara al año en curso.

Sin embargo, el magnate se mostró esperanzado con la posibilidad de que reencaminar la tendencia del año pasado: “Los próximos cinco años serán difíciles mientras tratamos de retomar el rumbo y ampliar nuevas herramientas que salvan vidas. Aun así, sigo siendo optimista respecto al futuro a largo plazo. Por duro que haya sido el año pasado, no creo que vayamos a retroceder a la Edad Oscura. Creo que, dentro de la próxima década, no solo volveremos a encaminar al mundo, sino que entraremos en una nueva era de progreso sin precedentes".

“Los avances son una campana que no puede dejar de sonar. Pero, como mencioné, hay notas al pie en mi optimismo. Aunque el flujo de innovación nos prepara para el éxito a largo plazo, la trayectoria del progreso depende de cómo el mundo aborde tres preguntas clave”, detalló Gates.

Las incógnitas para los próximos años

Gates elaboró su análisis en torno a tres preguntas claves:

¿Un mundo que se vuelve más rico aumentará su generosidad hacia quienes lo necesitan?

“El precepto de la “regla de oro” es más importante que nunca ante las disparidades récord de riqueza. Esta idea de tratar a los demás como te gustaría ser tratado no se aplica solo a que los países ricos otorguen ayuda. También debe incluir la filantropía de las personas ricas para ayudar a quienes lo necesitan, tanto a nivel nacional como global".

El magnate se mostró preocupado por una cifra: “Si el financiamiento para la salud disminuye un 20%, 12 millones más de niños podrían morir para 2045. Es fundamental restaurar parte de ese financiamiento”.

¿El mundo priorizará la ampliación de innovaciones que mejoren la igualdad?

Para Gates el primer ámbito crítico es el cambio climático. “Sin un gran impuesto global al carbono (que, lamentablemente, es políticamente inalcanzable), las fuerzas del mercado no incentivan adecuadamente la creación de tecnologías para reducir las emisiones relacionadas con el clima”, expresó y remarcó que solo con sustituir todas las actividades emisoras por alternativas más baratas se logrará frenar el aumento de la temperatura.

“Si no limitamos el cambio climático, este se sumará a la pobreza y a las enfermedades infecciosas como causa de un sufrimiento enorme, especialmente para las personas más pobres del mundo”, sostuvo Bill Gates.

A su vez, el cofundador de Microsoft señaló que un segundo ámbito crítico en el que el mundo debe centrarse en la igualdad impulsada por la innovación es la atención sanitaria. “Las preocupaciones sobre los costos y la calidad de la atención médica son más altas que nunca en todos los países”, dijo y detalló que el tercer y último ámbito de importancia es la educación. “La IA nos brinda la oportunidad del tipo de aprendizaje personalizado que durante mucho tiempo hemos soñado para mantener motivados a los estudiantes”, expresó en su sitio.

¿Minimizaremos las disrupciones negativas causadas por la IA a medida que se acelera?

“De todas las cosas que los seres humanos han creado, la IA será la que más cambie la sociedad. Ayudará a resolver muchos de nuestros problemas actuales, pero también traerá nuevos desafíos muy diferentes a los de innovaciones pasadas. Los dos grandes desafíos de la próxima década son el uso de la IA por actores malintencionados y la disrupción del mercado laboral. Ambos son riesgos reales que debemos gestionar mejor”, dijo sobre el uso de la IA.

Bill Gates platea tres preguntas de cara al futuro (Foto: Instagram @ThisisBillGates) - Archivo

Para él, ya se puede ver el impacto de la IA en el mercado laboral: “Creo que este impacto crecerá en los próximos cinco años. Incluso si la transición tarda más de lo que espero, deberíamos usar 2026 para prepararnos para estos cambios, incluyendo qué políticas ayudarán mejor a distribuir la riqueza y a gestionar el importante papel que tienen los empleos en nuestra sociedad".

En la parte final de su escrito, el magnate expresó: “Al comenzar 2026, sigo siendo optimista sobre los días que vienen debido a dos capacidades humanas fundamentales. La primera es nuestra capacidad de anticipar problemas y prepararnos para ellos, y así asegurarnos de que nuestros nuevos descubrimientos nos beneficien a todos. La segunda es nuestra capacidad de preocuparnos por los demás. Esas dos cualidades —la previsión y el cuidado— son las que me dan esperanza al comenzar el año".