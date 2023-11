escuchar

Desde que anunció su paso por la Argentina, las fans de Taylor Swift desbordan de emoción, preparan pulseras con sus canciones y compran brillos para cuando les toque ir a verla tocar en el estadio de River. Lo que la cantante toca se convierte en oro... y en un negocio. Una diseñadora de interiores estadounidense encontró en ese fandom un nicho, decoró una casa como los distintos álbumes que publicó la cantante y planea alquilarla a US$1400 por noche.

Kelly Straka, de 39 años, compró este año una casa de cuatro dormitorios en Scottsdale, Arizona. Sus dueños anteriores ya la usaban para alquilar de forma temporaria, pero la sobreoferta de este tipo de alquileres la hizo ir un paso más allá y buscar algo llamativo que diferencia su casa del resto.

Convencida de que las fans de Swift arrasan por donde pasan, decidió sacar de la manga una gran estrategia de marketing y se inspiró en la música de la cantante para decorar la propiedad. La diseñadora pagó US$680.000 por la casa y admite que invirtió US$15.000 para reversionarla para las chicas “swifties”.

Kelly Straka tiene 39 años y hasta hace algunos meses nunca había escuchado las canciones de Taylor Swift Gentileza Kelly Straka

Cómo decoró cada ambiente

Straka casi no había oído hablar de Swift cuando compró la casa y le llevó algunos meses de investigación lograr sumergirse en ese universo. Habló con sus amigas que seguían los pasos de la cantante y se unió a distintos grupos de Facebook de fans. ¿El objetivo? Descubrir qué cosas son las que más llaman la atención de las swifties y cuáles no podrían faltar en una estadía de una noche.

Determinada, hizo de la transformación de la casa su prioridad y se mudó por dos meses para aprovechar cada hora de luz en su proyecto. Incluso decidió abrirse una cuenta de TikTok exclusiva para su nuevo trabajo, bajo el usuario @lavenderhazeplayce. Allí pidió consejos a las swifties, mostró avances e incluso logró hacerse viral con casi 700.000 reproducciones con el video final de transformación.

Los guiños a la trayectoria de la cantante están por todos lados y ser fan de la estrella del pop es casi un requisito para identificar los rasgos de los cinco icónicos álbumes aludidos: Lover, 1989 (Taylor´s version), Reputation, Folklore y Evermore.

Una luna, un cielo estrellado, colores violáceos y un cartel de neón anuncian el espacio dedicado al álbum Lover, que incluye una balada homónima en su tracklist. Según le dijo la dueña a Business Insider, fue uno de los espacios más fáciles de decorar.

La sala de estar se inspiró en Lover Gentileza Kelly Straka

El jardín con pileta está preparado para que las fans reconozcan los elementos de You Need To Calm Down (2019), del mismo álbum que la sala de estar. En ese videoclip cargado de rosa y colores brillantes, la cantante se muestra en un jardín artificial que es parte de un parque de casas rodantes. En la casa, el jardín está tomado por el color rosado y aparece en la pared, en las sábanas del camastro y tiñe levemente las cerámicas del bar en medio del jardín.

El jardín tiene una fuerte impronta rosa, como el videoclip en el que está inspirado Gentileza Kelly Straka

El exterior de la propiedad tiene pileta, bar y un camastro Gentileza Kelly Straka

Como la casa ya venía equipada, intentó reubicar los muebles para que combinen con las eras -como la cantante define a sus álbumes- que plasmaba en cada habitación. Así es como puso un sillón naranja en la habitación destinada al otoñal Evermore.

Algunas de las habitaciones tienen fotos de Taylor Swift posando en la alfombra roja, en distintos eventos de promoción o murales con nubes rosas y noches estrelladas.

La Reputation era es en la que Taylor se muestra más empoderada, deja atrás la estética amigable para mostrarse más dura, auténtica e indiferente ante las críticas. El cuarto dedicado a este álbum usa su tapa de referencia y tiene sus paredes empapeladas con diarios temáticos. Además tiene un candelabro transparente y un espejo con luces, una estante y dos banquetas ideal para maquillarse.

Uno de los dormitorios está decorado como el álbum Reputation Gentileza Kelly Straka

En blanco y negro, Folklore muestra a una Taylor Swift caminando en un frondoso bosque de altos árboles. Para esta era, Swift apeló a una temática natural. Con esa idea en mente, la diseñadora invirtió casi la mitad del presupuesto total para la reconversión de la casa, US$6000, y lo decoró con una fuerte impronta verde. Straka decidió ponerle una pared que emula un jardín vertical, plantas colgantes y ramas de distintos árboles en algunos objetos como el espejo.

Otro de los dormitorios está decorado como Folklore Gentileza Kelly Straka

El espacio que engloba toda la carrera de la cantante es el living, que le agrega un bonus a la casa y está decorado como su gira actual, The Eras Tour. En esta, Swift hace un repaso por sus discos y muestra un poco de cada una de sus facetas. Esto se ve en el empapelado de la habitación, donde las distintas versiones de Taylor están impresas en la pared.

Cuánto cuesta dormir en la casa swiftie

En diciembre abrirá las puertas de su nuevo negocio y en la temporada alta cobrará US$1400 por noche en los fines de semana y US$500 la noche en días hábiles.

La idea de Straka es aliarse con agencias de turismo o empresas dedicadas al entretenimiento y ofrecer una experiencia swiftie. El paquete podría tener un valor base de US$1000 y que incluya chef privado y decoraciones especiales como arcos de globos.