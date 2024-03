Escuchar

El Día de la Mujer se celebra en todo el mundo cada 8 de marzo. Se trata de una fecha en que se conmemora la lucha feminista por los derechos por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. En distintos países, entre ellos en la Argentina, se hacen marchas para seguir con estos reclamos, por las cuales las mujeres toman las calles. Este año, está planeado una concentración frente al Congreso, como es de costumbre, que empezará a partir de las 16 horas. En ese sentido, muchos se preguntan si esta jornada es considerada un feriado.

¿Es feriado el Día de la Mujer?

En nuestro país, el Día de la Mujer no es feriado LUIS ROBAYO - AFP

Al observar el calendario oficial de feriados de este año, el 8 de marzo no está incluido entre los asuetos. Tampoco es considerado un día no laborable, que se diferencian de los feriados porque en esas jornadas son los empleadores quienes determinan si se trabaja o no. Por lo tanto, el 8M no es considerado un asueto en nuestro país.

Sin embargo, varias mujeres toman la decisión de no asistir a sus trabajos para unirse a la marcha o mismo hacer un paro para demandar por sus derechos. Eso de todos modos queda en cada empresa cómo se maneja y si es posible o no tomarse el día este viernes en ese contexto.

¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer, también conocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se estableció en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aunque esta conmemoración tiene casi 50 años, sus antecedentes tienen más de un siglo. Durante los primeros años del siglo XX, distintos movimientos organizaron manifestaciones que tenían el mismo espíritu que el actual 8M, lo que dieron el pie para la creación de esta fecha.

Esta llevaron a que el 28 de febrero de 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se realizó en Copenhague, las distintas agrupaciones que participaron del encuentro definieran, por primera vez y bajo el consenso de las participantes, que el 8 de marzo se convertiría en el Día Internacional de la Mujer. En ese entonces, el tema central era conseguir el sufragio universal para todas las mujeres, un derecho que en la mayoría de los países no gozaban.

La elección de esta fecha se debe a un hecho trascendental que marcó la lucha de las mujeres por sus derechos, especialmente en el ámbito laboral. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos. Estas se habían declarado en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Lo que demandaban con esta medida de fuerza era una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y una mejora de las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Esto dio como resultado la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica por el incendio que ocurrió justo durante esta huelga.

Días después, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago para recordar a las trabajadoras que fallecieron en la huelga de la fábrica Cotton. Esta fue la inspiración para la primera celebración del “Día Nacional de la Mujer” en Estados Unidos, que se hizo el 28 de febrero de 1909 en Nueva York.

¿Cuáles son los feriados de marzo?

El calendario 2024, con los feriado oficiales

En el caso de las personas que quieren saber cuándo es el próximo feriado, deberán esperar a fines de este mes. Por un lado, el 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, pocos podrán disfrutar este día de descanso porque cae un domingo este año.

De todos modos, unos días después se dará un fin de semana largo, ya que se unificó Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El Gobierno nacional agregó el 1 de abril como un día asueto por fines turísticos, y así asegurar seis días continuos de descanso. Cabe recordar que el Jueves Santo, que este año cae el 28 de marzo, es un día no laborable, así que cada empresa determina si sus empleados trabajan o no durante esa jornada. En tanto, el Viernes Santo ―que es el día 29― es un feriado nacional.