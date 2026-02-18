El “gaucho” de TikTok: tiene 27 años, abandonó la ciudad y sus videos con las vacas son furor

Hay recuerdos que se hacen carne en el presente. La memoria emotiva es como una brújula que dirige todas las acciones para volver a ese lugar que quedó en el corazón. Así fue la historia de Lucas Uhrig, un joven de 27 años, oriundo de Santa Fe, que tras una adolescencia en el campo de sus abuelos, se fue a la ciudad en busca de una nueva vida. Sin embargo, esa sensación lo acompañó muchos años hasta que decidió dejar su trabajo como productor audiovisual y empezar volver a la ruralidad, tal como lo había sentido hace tanto años. “Desde que pisé el campo, siempre supe que quería estar acá”, aseguró en diálogo con LA NACION.

Lucas comparte su día a día en el campo en las redes sociales (Foto: @lucasuhrig)

Este cambio en su día a día, Lucas lo empezó a contar en sus redes sociales con divertidos video y se hizo viral: cosecha más de 108 mil seguidores en Instagram. El creador de contenido se animó a dejarlo todo para empezar de nuevo en Nicanor Molina, un pequeño pueblo a 20 kilómetros de Reconquista, donde el tiempo avanza a otro ritmo y las prioridades se ordenan distinto. Ahora, ya no lidia con colectivos o taxis, sino con vacas, ya que se dedica a la ganadería.

El creador de contenido tiene más de 108 mil seguidores en Instagram

“Hasta los 12 años vivía en Reconquista con mi madre, una vida normal. Un día surgió la posibilidad de venir al campo y estudiar en una escuela rural. Me mudé y estuve todo el secundario trabajando en el campo con mis tíos y mi abuela”, contó Lucas, que atendió el teléfono desde su campo casi sin señal telefónica “aunque con buen wi-fi”, bromeó.

Luego de terminar la escuela, tuvo un breve paso por Reconquista y finalmente viajó para Buenos Aires a estudiar periodismo deportivo. Según le decían sus conocidos, siempre tuvo facilidad para la cámara y no tenía vergüenza, por lo que una carrera dentro del mundo de la comunicación era perfecta para él.

Lucas muestra la interacción sus animales en el campo

En la capital argentina, Lucas tuvo una vida ajetreada, tal como lo impone el ritmo urbano. “Fui a Buenos Aires y trabajé de albañil, de pintor, en una rotisería y en un supermercado mientras estudiaba producción audiovisual en el ISEC”, recordó sobre sus años “locos” en la ciudad.

En ese momento, como todo joven del Interior, fue todo un desafío su adaptación. “Me fue mal, me tiré para abajo, estaba débil de mente. Cursé los tres años pero no me recibí”, reconoció. En ese entonces, armó una productora con un amigo y se dedicó a hacer streaming en plena pandemia, cuando surgían estas nuevas formas de comunicación derivadas de las redes sociales.

Se dedica a la ganadería en el norte de Santa Fe

En un momento, entró a la empresa Torneos y Competencias y trabajó durante el Mundial de Qatar 2022. Era el lugar para estar, era el mundo deportivo que tanto le gustaba y estaba trabajando con temas tan importantes como la consagración argentina con Lionel Messi a la cabeza. Mientras tanto, empezó a meterse con ventas digitales donde llegó a ganar “buena plata”, según reveló.

A pesar de todo el trabajo que tenía en Buenos Aires, algo no estaba bien en él. “Ahí llego el momento de crisis personal y me volví a Reconquista un año. Dejé Torneos y me dediqué a ventas con una empresa que vende para afuera, donde trabajaba remoto. Ahí entre tanto pensar, siempre estuvo en mi mente la idea de volver al campo”, comentó.

El regreso al campo

Cuando Lucas relata sus periplos parte de una premisa inamovible para él: “Desde que pisé el campo, siempre supe que quería estar acá”, aseguró con firmeza. En febrero de 2025, decidió regresar al campo donde vivía su abuela, llamada Selva Argentina y a la que apodan “Negra”, quien es la “jefa de hogar”. Su tío, tía y prima completan su cuadro familiar en la actualidad.

“Acá hago trabajo de campo. Nos dedicamos a la ganadería, criamos los animales y los vendemos. También criamos gallinas para tener huevos, tenemos una huerta y hay dos vacas lecheras para hacer queso con su leche. Siempre hay algo para hacer. También vedemos rollos de pastura, que es el alimento para las vacas”, comentó el joven, que tiene como hobbie andar a caballo en su pueblo.

Como se sabe, la vida de campo tiene sus duras rutinas, pero además Lucas le agregó disciplinados hábitos que lo ayudan en su bienestar. “Me levanto a las 5 de la mañana y me meto en un tacho de agua fría y me pongo a leer una hora. A las 6.30 arrancamos el trabajo, saco a las vacas para que vayan a comer y atiendo todos los problemas que vayan surgiendo. Hay que hacer todo temprano porque a las 10 ya el sol te abrasa”, sostuvo.

Lucas se volvió muy popular en las redes sociales con sus videos

Se hizo popular con sus videos

La vida de campo que lleva Lucas puede ser como la de cualquier otro argentino que se dedique a la ganadería. Lo que no tiene comparación son sus videos único. Con una cuota de humor y desfachatez, va contando su día y muestra divertidas interacciones con las vacas, que pasan a ser personajes esenciales de sus clips. Así, los terneros “Mini Chaco” o “Magno”, y las adultas “Marciana” o “Gloria”, adquieren personalidades y afrontan distintas situaciones en el día a día para el delirio de sus miles de seguidores.

“Siempre me vinculé así con los animales, les pongo voces, les hablo. Soy así como me muestro en los videos. A la gente le llama la atención los animales y yo les voy dando el lugar. Casi todas las vacas tienen nombre”, aseguró Lucas, que arrea a diario un rebaño bovino de unos 50 ejemplares.

Con sus videos en redes sociales, Lucas logró combinar sus dos pasiones: la producción audiovisual y la vida de campo. “Siempre tuve en la cabeza hacer videos, por eso estudié producción, pero lo pensaba desde atrás de cámara. Cuando llegué al campo me puse como objetivo empezar a subir videos y hoy prácticamente subo casi todos los días”, comentó y agregó que sus conocimientos académicos le ayudaron a armar una estrategia integral de comunicación en redes sociales.

Desde hace unos meses, Lucas ya empezó a generar sus primeros ingresos como creador de contenido gracias a marcas relacionadas al campo y está reinvirtiendo ese dinero para poder seguir creciendo en las plataformas digitales. “Atrás de los números hay personas que eligen verme y que les gusta. Hay muchos creadores de contenido pero vieron algo en mí, entonces estoy muy agradecido y quiero seguir por este camino”, afirmó.

En sus videos, "humaniza" a los animales para contar una historia

Su elección de vida

En tiempos donde el día a día de la mayoría los jóvenes transcurre en la ciudad, la vida en el campo, para Lucas, adquiere un nuevo significado. “Me gusta la tranquilidad, la naturaleza. Tenía sus cosas la ciudad pero no hay comparación con ver el sol, estar rodeado de animales. Son detalles simples que hacen mucho. No extraño nada de Buenos Aires“, aseveró.

“Mi vida es rutinaria y me gusta que sea así. Con el agregado de los videos no me puedo quejar. Todo esto que sucede es más de lo que yo esperaba”, concluyó el creador de contenido, que promete llevar más videos de sus andanzas con las vacas en el campo para divertir a sus seguidores.