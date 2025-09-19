Estas son cinco plantas que atraen la buena energía, según el Feng Shui

El Feng Shui es una de las tradiciones más antiguas de Asia que ha trascendido fronteras y épocas. Nació como una forma de leer la relación entre el ser humano y su entorno, con la premisa de que el orden y la disposición de los espacios pueden influir en la vida cotidiana.

No se limita a un estilo decorativo, sino que es entendido como una filosofía que busca crear ambientes donde la energía fluya sin obstáculos. Dentro de esta práctica, las plantas han adquirido un lugar especial.

Su capacidad de transformar un rincón con solo desplegar hojas o flores las convierte en piezas esenciales de armonía. Más que simples elementos naturales, se consideran portadoras de vitalidad y equilibrio, capaces de suavizar la rigidez de un espacio y dotarlo de frescura.

En esta práctica, cada elemento tiene un propósito específico y responde a un simbolismo. Las plantas, en particular, son vistas como un recordatorio constante de la renovación: crecen, cambian y se adaptan a su entorno, lo que las convierte en símbolos de dinamismo y oportunidad.

Según el Feng Shui, ciertas plantas en la entrada del hogar pueden atraer prosperidad y buena energía (imagen ilustrativa) Foto: FreeP¡CK

Su función no es meramente estética. En muchos casos, actúan como barreras que amortiguan energías densas, o como canales que conducen la luz y el aire de manera más armoniosa. Elegir la especie adecuada, según este enfoque, puede significar abrir la puerta a la prosperidad, la calma o incluso a la protección contra tensiones.

Cada planta, dependiendo de su forma, color y textura, proyecta un tipo de energía particular. Por eso, los maestros del Feng Shui insisten en que no todas son convenientes, ya que algunas inspiran equilibrio, mientras que otras, como los cactus o las variedades con espinas pronunciadas, tienden a asociarse con obstáculos o tensiones.

Cinco plantas recomendadas en el Feng Shui

Cada especie vegetal tiene una energía distinta que puede potenciarse al integrarla en el hogar. En el Feng Shui, la elección no es al azar, depende de lo que se busque atraer o equilibrar en el espacio. Estas cinco plantas figuran entre las más valoradas:

1. Bambú de la suerte: asociado a la prosperidad y a los nuevos comienzos, el bambú es símbolo de resistencia y crecimiento. Su tallo recto y flexible evoca la capacidad de adaptarse a los cambios sin quebrarse. Colocado en lugares de tránsito, como salas o entradas, se interpreta como un llamado a la abundancia y la fortaleza interior.

Uno de los símbolos de la fortuna según el Feng Shui es el bambú de la suerte (Foto: Freepik)

2. Helecho: esta planta se relaciona con la limpieza energética. Su follaje frondoso y expansivo se percibe como un escudo contra las tensiones acumuladas. Se recomienda en rincones oscuros o poco ventilados porque, además de purificar el aire, aporta frescura y movimiento a espacios donde la energía suele estancarse.

3. Orquídea: elegida por su delicadeza, la orquídea se vincula con la fertilidad, la creatividad y la armonía emocional. Sus flores elegantes representan la belleza de los vínculos humanos y la capacidad de florecer incluso en entornos adversos. En el Feng Shui se aconseja ubicarla en habitaciones privadas, como un recordatorio de la importancia de cultivar la intimidad y el afecto.

4. Crisantemo: apreciado por su energía calmante. Sus colores vivos y su estructura equilibrada transmiten serenidad y optimismo. En la tradición oriental, se considera una flor capaz de alejar preocupaciones y traer claridad mental. Es ideal para oficinas o espacios de estudio, donde puede reforzar la concentración y el bienestar.

5. Árbol de jade: conocido también como planta de la abundancia, el árbol de jade se asocia con la riqueza material y la estabilidad financiera. Sus hojas carnosas y redondeadas evocan monedas, lo que lo convierte en un amuleto natural para atraer prosperidad. Colocado cerca de la entrada principal, se interpreta como un guardián de la fortuna que da la bienvenida a la prosperidad.

Más allá de la tradición oriental que las respalda, estas plantas recuerdan que el bienestar también puede cultivarse con gestos simples. Un rincón verde, cuidado con paciencia, se convierte en un refugio contra la prisa y en una invitación a detenerse.

Cada hoja nueva anuncia movimiento, cada flor abre la posibilidad de un comienzo distinto. Su presencia no solo adorna, sino que acompaña; es una manera silenciosa de mantener viva la esperanza y el equilibrio en medio de la rutina.

En tiempos donde el ruido y las tensiones parecen inevitables, rodearse de naturaleza dentro del hogar es un acto de resistencia y de cuidado. No se trata únicamente de estética o de superstición, sino de encontrar, en lo cotidiano, pequeñas fuentes de serenidad.

Por María Paula Lozano Moreno