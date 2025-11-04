Quién es Fede Vigevani, el youtuber uruguayo que llega a Vélez con un show histórico

Federico Vigevani, más conocido como Fede Vigevani, es un creador de contenido uruguayo que logró consolidarse como una de las figuras más influyentes dentro del mundo digital en habla hispana. Con millones de seguidores y una comunidad que lo acompaña desde sus primeros pasos, transformó su presencia en redes en una verdadera carrera artística. Ahora, dará un paso más en su camino y se prepara para presentarse en el estadio de Vélez Sarsfield.

Su impacto en las redes se refleja en números que impresionan: supera los 70 millones de suscriptores en YouTube, suma más de 30 millones en TikTok y reúne alrededor de 11,5 millones en Instagram. Con un sello propio que mezcla humor, espontaneidad y una fuerte conexión emocional con su audiencia, Fede logró conquistar a personas de distintas edades y países. Así, se posicionó no solo como una figura central del entretenimiento digital, sino también como un artista que dio el salto a la música y expande su universo creativo en toda Latinoamérica.

Del streaming al escenario: el fenómeno de Fede Vigevani llega a Vélez

Fede Vigevani cuenta con más de 70 millones de suscriptores en YouTube (Foto: Instagram @fedevigevani)

El salto de Vigevani del mundo digital a los escenarios marcó un antes y un después en su carrera. Lo que comenzó como contenido en redes evolucionó hasta convertirse en un fenómeno global, capaz de reunir multitudes fuera de la pantalla. Con su propuesta “El Mundo de Fede Vigevani”, el creador llevó su universo creativo directamente al público, combinando música, juegos, narrativa y una fuerte interacción con los espectadores, que pasan de ser seguidores virtuales a protagonistas en vivo.

Este formato innovador no tardó en consolidarse como un éxito arrasador, ya que, en apenas un año y medio, la gira visitó nueve países y vendió más de 800 mil entradas, lo que demuestra que la conexión de Fede con su comunidad va mucho más allá de las plataformas digitales.

Su gira internacional agotó más de 800 mil entradas en nueve países (Foto: Instagram @fedevigevani)

Ahora, anunció que dará el cierre definitivo a esta gira con un show final el 22 de diciembre de 2025 en el Estadio Vélez Sarsfield. De esta manera, coronará un recorrido histórico para un creador de contenido de la región, marcando un hito no solo en su carrera sino también en la manera en que las figuras digitales pueden trascender las plataformas y conquistar escenarios de tal magnitud.

Cómo conseguir entradas para el show de Fede Vigevani en Vélez

La preventa ya está agotada, pero la venta general será a partir del 7 de noviembre

Las entradas para el show despedida de Fede Vigevani en el estadio de Vélez Sarsfield comenzó su primera instancia de venta este martes 4 de noviembre a las 10 de la mañana. En esta fase inicial, los tickets estuvieron disponibles exclusivamente para quienes contaban con tarjetas Galicia Visa, en formato de preventa especial y con cupos limitados.

Esta preventa ya se agotó, por lo que el resto del público podrá acceder a la venta general a partir del 7 de noviembre a las 10 h. La organización remarcó que la única plataforma habilitada para adquirir las entradas es el sitio oficial de Enigma Tickets, lo que garantiza una compra segura y sin intermediarios.

Sin lugar a dudas, se trata de una oportunidad única para quienes quieran ser parte del cierre de un capítulo histórico en la carrera del creador uruguayo.