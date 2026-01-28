Carnaval 2026 en Jujuy: la agenda completa de las celebraciones
En la previa de la Cuaresma, se llevan a cabo diferentes actividades en la provincia norteña que incluyen las tradiciones nativas de la región
Ya empezaron las celebraciones del Carnaval de Jujuy 2026, una de las celebraciones más importantes del norte argentino. Distintas localidades jujeñas se llenan de desfiles, música, rituales y las vestimentas y máscaras que caracterizan estos festejos en esta zona entre enero y marzo. La Quebrada de Humahuaca es el epicentro de este evento, que recibe a miles de turistas que buscan tener esta experiencia inolvidable. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo se realiza y qué actividades se ofrecen.
Hace tan solo unos días el Gobierno de Jujuy confirmó el calendario oficial del Carnaval 2026. Este incluye diferentes festejos tradicionales continuos en Valles, Yungas, Quebrada y Puna. Estos une en un sincretismo la celebración previa a la Cuaresma llegada con los colonos españoles y los ritos de celebración de la Pachamama propios de los pueblos aborígenes de etnia aimara y quechua de la región.
La agenda completa del Carnaval en Jujuy 2026
De acuerdo al cronograma que compartió el gobierno jujeño, se inició con los tradicionales rituales preparatorios: Jueves de Padrinos y Jueves de Ahijados. Después continúa con los encuentros centrales del ritual carnavalesco, que incluye el Jueves de Compadres y Jueves de Comadres. Entre los hitos destacados se encuentra la II Muestra del Carnaval Jujeño en San Salvador de Jujuy, que reúne expresiones culturales de toda la provincia en el emblemático Cabildo Histórico.
Durante el fin de semana largo del Carnaval, Jujuy cuenta con festivales, como el Carnaval de Los Tekis en la capital y el Carnaval Grande en distintos puntos del territorio, acompañados por eventos emblemáticos como la Bajada de Diablos en Uquía y Maimará y el tradicional Martes de Chaya, jornada de agradecimiento y celebración vinculada a la Pachamama.
Finalmente, estas celebraciones cierran con el Carnaval Chico, el Carnaval de Flores y el Carnaval de Remache, en el que se hace el entierro del Pujllay y la despedida formal hasta el próximo año.
A continuación, esta es la agenda completa del Carnaval en Jujuy 2026:
|Fecha
|Celebración / Evento
|Ubicación / Detalle
Jueves 22 de enero
Jueves de Padrinos
Tradición familiar
Miércoles 27 de enero
II Muestra del Carnaval Jujeño
Cabildo
Jueves 29 de enero
Jueves de Ahijados
Tradición familiar
Jueves 5 de febrero
Jueves de Compadres
Encuentros de varones
Jueves 12 de febrero
Jueves de Comadres
Encuentros de mujeres
Del viernes 13 al lunes 16 de febrero
Carnaval de Los Tekis
San Salvador de Jujuy
Sábado 14 de febrero
Bajada de Diablos
Uquía y Maimará
Del sábado 14 al lunes 16 de febrero
Carnaval Grande
Toda la provincia
Martes 17 de febrero
Martes de Chaya
Agradecimiento a la Pachamama
Sábado 21 de febrero
Carnaval Chico
Inicio de la despedida
Sábado 28 de febrero
Carnaval de Flores
Tradición de la Quebrada
Sábado 7 de marzo
Carnaval de Remache
Cierre final de los festejos
En tanto, esta es la agenda destacada en distintos puntos destacados de Jujuy durante el Carnaval 2026:
Valle
San Salvador de Jujuy, Yala, Perico, El Carmen y San Antonio concentran corsos capitalinos, carnavales populares, encuentros de compadres y comadres y desentierros. En tanto, el Carnaval de Los Tekis es una de las propuestas musicales y culturales más relevantes en la capital.
Yungas
San Pedro, Libertador General San Martín, Calilegua, Santa Clara, Yuto y Caspalá viven el carnaval con corsos familiares, elecciones, rituales guaraníes como el Arete Guazú, celebraciones comunitarias y expresiones culturales propias de la región.
Quebrada
Volcán, Tumbaya, León, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Uquía y Humahuaca cuentan con una de las agendas más intensas durante esta época del año. Tienen desentierros, comparsas, topamientos, chayas, carnavales grandes, chicos y de remache, y ceremonias profundamente arraigadas a la identidad local. También está la posibilidad de disfrutar de la Estación Carnaval en las distintas estaciones del Tren Solar de la Quebrada. Se trata de una experiencia cultural y turística que ofrece diferentes corsos y actividades en las localidades por donde pasa el tren.
Puna
La Quiaca y Tres Cruces celebran el carnaval con encuentros tradicionales, festivales, chayas, carnavales grandes y chicos. Así mantienen vivas las prácticas culturales de la región puneña.
