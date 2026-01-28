Carnaval 2026 en Jujuy: la agenda completa de las celebraciones

Ya empezaron las celebraciones del Carnaval de Jujuy 2026, una de las celebraciones más importantes del norte argentino. Distintas localidades jujeñas se llenan de desfiles, música, rituales y las vestimentas y máscaras que caracterizan estos festejos en esta zona entre enero y marzo. La Quebrada de Humahuaca es el epicentro de este evento, que recibe a miles de turistas que buscan tener esta experiencia inolvidable. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo se realiza y qué actividades se ofrecen.

Se confirmó la agenda completa del Carnaval de Jujuy 2026 Estrella Herrera

Hace tan solo unos días el Gobierno de Jujuy confirmó el calendario oficial del Carnaval 2026. Este incluye diferentes festejos tradicionales continuos en Valles, Yungas, Quebrada y Puna. Estos une en un sincretismo la celebración previa a la Cuaresma llegada con los colonos españoles y los ritos de celebración de la Pachamama propios de los pueblos aborígenes de etnia aimara y quechua de la región.

La agenda completa del Carnaval en Jujuy 2026

De acuerdo al cronograma que compartió el gobierno jujeño, se inició con los tradicionales rituales preparatorios: Jueves de Padrinos y Jueves de Ahijados. Después continúa con los encuentros centrales del ritual carnavalesco, que incluye el Jueves de Compadres y Jueves de Comadres. Entre los hitos destacados se encuentra la II Muestra del Carnaval Jujeño en San Salvador de Jujuy, que reúne expresiones culturales de toda la provincia en el emblemático Cabildo Histórico.

Durante el fin de semana largo del Carnaval, Jujuy cuenta con festivales, como el Carnaval de Los Tekis en la capital y el Carnaval Grande en distintos puntos del territorio, acompañados por eventos emblemáticos como la Bajada de Diablos en Uquía y Maimará y el tradicional Martes de Chaya, jornada de agradecimiento y celebración vinculada a la Pachamama.

Bajada de Diablos en Uquía, Jujuy

Finalmente, estas celebraciones cierran con el Carnaval Chico, el Carnaval de Flores y el Carnaval de Remache, en el que se hace el entierro del Pujllay y la despedida formal hasta el próximo año.

A continuación, esta es la agenda completa del Carnaval en Jujuy 2026:

Fecha Celebración / Evento Ubicación / Detalle Jueves 22 de enero Jueves de Padrinos Tradición familiar Miércoles 27 de enero II Muestra del Carnaval Jujeño Cabildo Jueves 29 de enero Jueves de Ahijados Tradición familiar Jueves 5 de febrero Jueves de Compadres Encuentros de varones Jueves 12 de febrero Jueves de Comadres Encuentros de mujeres Del viernes 13 al lunes 16 de febrero Carnaval de Los Tekis San Salvador de Jujuy Sábado 14 de febrero Bajada de Diablos Uquía y Maimará Del sábado 14 al lunes 16 de febrero Carnaval Grande Toda la provincia Martes 17 de febrero Martes de Chaya Agradecimiento a la Pachamama Sábado 21 de febrero Carnaval Chico Inicio de la despedida Sábado 28 de febrero Carnaval de Flores Tradición de la Quebrada Sábado 7 de marzo Carnaval de Remache Cierre final de los festejos

En tanto, esta es la agenda destacada en distintos puntos destacados de Jujuy durante el Carnaval 2026:

Valle

San Salvador de Jujuy, Yala, Perico, El Carmen y San Antonio concentran corsos capitalinos, carnavales populares, encuentros de compadres y comadres y desentierros. En tanto, el Carnaval de Los Tekis es una de las propuestas musicales y culturales más relevantes en la capital.

Yungas

San Pedro, Libertador General San Martín, Calilegua, Santa Clara, Yuto y Caspalá viven el carnaval con corsos familiares, elecciones, rituales guaraníes como el Arete Guazú, celebraciones comunitarias y expresiones culturales propias de la región.

Quebrada

Volcán, Tumbaya, León, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Uquía y Humahuaca cuentan con una de las agendas más intensas durante esta época del año. Tienen desentierros, comparsas, topamientos, chayas, carnavales grandes, chicos y de remache, y ceremonias profundamente arraigadas a la identidad local. También está la posibilidad de disfrutar de la Estación Carnaval en las distintas estaciones del Tren Solar de la Quebrada. Se trata de una experiencia cultural y turística que ofrece diferentes corsos y actividades en las localidades por donde pasa el tren.

Puna

La Quiaca y Tres Cruces celebran el carnaval con encuentros tradicionales, festivales, chayas, carnavales grandes y chicos. Así mantienen vivas las prácticas culturales de la región puneña.