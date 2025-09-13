Fingió su muerte para comenzar una nueva vida en Europa con su amante virtual y terminó preso

Una historia impensada ocurrió en Estados Unidos: un hombre llamado Ryan Borgwardt, quien está casado y tiene tres hijos, fingió su propia muerte para escapar a Europa y comenzar una nueva vida con una mujer que conoció por Internet.

Ryan desapareció el 11 de agosto de 2024 tras un paseo en kayak por el lago Green, en Wisconsin. Para simular su muerte, dejó mensajes a su esposa, Emily, como si nada extraño ocurriera. “Ya vuelvo a la orilla”, le escribió cerca de las 23 horas. Emily respondió con un “te amo” y le pidió que tuviera cuidado, sin sospechar que era el inicio de un plan cuidadosamente preparado por la persona en la que más confiaba.

La investigación llevó más tiempo del estipulado, ya que no se imaginaban que el hombre fingiría su muerte (Foto: New York Post)

A la mañana siguiente, los mensajes de preocupación de Emily como “¿dónde estás?” y “¿por qué no respondés?" Quedaron sin respuesta. Mientras la policía y su familia lo buscaban desesperadamente, Borgwardt ya estaba en camino a Europa. Primero cruzó a Canadá y allí comenzó una nueva vida junto a una mujer de Uzbekistán que había conocido en Internet. De esta forma, dejó atrás todo lo que formaba parte de su vida, entre ello lo más importante: sus hijos.

Sin embargo, se descubrió que, tiempo antes, había cambiado su correo electrónico. Incluso, había transferido dinero a una cuenta en el extranjero y contratado un seguro de vida de 375.000 dólares en enero de 2024.

La investigación concluyó en octubre, cuando las autoridades descubrieron que Borgwardt seguía con vida y se encontraba en Europa del Este. En diciembre de 2024, regresó voluntariamente a Estados Unidos, según confirmó el sheriff Mark Podoll, después de haber enviado previamente un video a los investigadores para mostrar que estaba “a salvo”.

Ryan fingió su muerte para empezar una nueva vida en Europa con una mujer que conoció por Internet y abandonó a su familia (Foto: Facebook)

De acuerdo con información brindada por el diario The New York Post y el hombre admitió que planeó su desaparición al detalle: escondió una bicicleta eléctrica cerca del muelle, remó en kayak y en un pequeño bote inflable hasta el centro del lago, donde volcó para simular un accidente.

Luego regresó a la orilla, tomó la bicicleta y viajó toda la noche hasta Madison. Desde allí, cruzó a Canadá, donde las autoridades registraron su pasaporte el 13 de agosto, antes de volar finalmente a Europa.

A raíz de todo lo sucedido, Borgwardt fue condenado a 89 días de cárcel, el mismo tiempo que las autoridades lo buscaron. Antes de la sentencia, expresó su arrepentimiento: lamentó “profundamente” sus actos y el “dolor causado a su familia y amigos”. Por su parte, Emily, la madre de sus hijos, solicitó el divorcio cuatro meses después y dijo que su matrimonio estaba “irremediablemente roto”.