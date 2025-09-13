Es de Georgia, tiene un restaurante en Nueva York y fue criticada por un cliente: “Deberías hablar bien inglés”

Mariam, una joven migrante de 25 años oriunda de Georgia —país ubicado en la región euroasiática del Cáucaso— y dueña del restaurante Mamali NYC en Greenwich Village, Nueva York, fue increpada por un cliente que le exigió que “hablara buen inglés”. Ella registró el momento en un video y lo compartió en TikTok, donde se volvió viral.

¿Qué ocurrió en Mamali NYC con el cliente que la criticó por su inglés?

En la grabación se observa a un hombre discutir con Mariam porque no entendía cómo ella pronunciaba la palabra “bowl”. Pese a que la dueña del local ubicado en la 70 Christopher Street, le explicó con calma que es inmigrante y que su inglés no siempre es perfecto, el cliente la interrumpió: “Estás trabajando en Estados Unidos, deberías hablar buen inglés. Eso no es una excusa”, reclamó, en tono elevado.

Fue increpada en su restaurante de Nueva York por su acento

El hombre llegó incluso a preguntarle cuántos años llevaba en el país y, al escuchar que eran cuatro, insistió: “¿Cuatro años y no pensaste en aprender mejor inglés?”. Más tarde reclamó hablar con otro supuesto dueño “que hable mejor inglés”, a lo que Mariam respondió que ella era la única propietaria.

En el texto que acompañó el video, Mariam reconoció: “Tal vez todavía tengo un acento y no sé el significado de todas las palabras, pero estoy intentando aprender”.

Varios usuarios le aseguraron que “su inglés es perfecto” y que, en realidad, “habla mejor que muchos estadounidenses nativos”. Otros cuestionaron la doble vara de quienes “exigen a los inmigrantes hablar un inglés impecable, pero luego viajan a Francia o Italia y esperan que los atiendan en inglés sin aprender la lengua local”. Hubo quienes calificaron la actitud del hombre como racista y defendieron el derecho de Mariam a “negarle el servicio y hacerlo salir del local”.

La respuesta de la joven ante el apoyo que recibió en redes

Frente a la ola de respaldo, Mariam publicó un segundo video en el que agradeció emocionada: “Un extraño me insultó por mi acento, pero después recibí amor de miles de desconocidos de todo el mundo. Estoy muy feliz y agradecida”.

El cliente cuestionó su pronunciación de la palabra “bowl”

En esa grabación amplió el mensaje: “Si no fuera por ese hombre, no hubiera conocido a personas tan increíbles. Vinieron muchos clientes, me llamaron desde Canadá, Australia, Suiza, de todas partes”.

La historia de Mariam, de Georgia a Nueva York

Mariam se define como una estudiante informal que cambió el rumbo de su vida al llegar a Estados Unidos. Según la presentación publicada en la página oficial de Mamali NYC, su idea inicial era continuar sus estudios, pero tras instalarse en Nueva York descubrió que la ciudad la atrapaba con su ritmo vertiginoso. “Me rechazaron más de una vez, pero seguí adelante”, escribió en la sección Our Story.

La esencia de Mamali NYC está inspirada en su infancia en Georgia y en los recuerdos de su pueblo natal Foto de mamalinyc

Con el dinero que sus padres habían destinado para su educación, decidió arriesgarse y abrir su propio local. “Tomé todo ese dinero y empecé esta aventura. No sé exactamente qué estoy haciendo, dónde estoy ni qué va a pasar, pero cada segundo es muy interesante”, relató.

La emprendedora explica que el nombre y la esencia del restaurante están inspirados en su infancia en Georgia. “Esta historia habla de mi niñez, de una simple mañana soleada y ruidosa en el pueblo, donde viven nuestros recuerdos más preciados”, resume.