escuchar

Hadia y su confusa historia se volvieron virales en las redes sociales luego de que experimentó un extraño hecho con un chico que conoció por primera vez cara a cara en una cita. A pesar de que todo aparentó ir bien durante el encuentro, un desconocido de la mesa contigua se levantó de inmediato y le alertó que debía correr porque estaba en peligro. Luego del mensaje que recibió, compartió con sus seguidores su experiencia y dio cuenta de la incomodidad constante que padecen las mujeres.

La historia de Hadia se volvió viral por la nota de alerta que recibió de un extraño (Fuente: X/@@Hadia__S)

Las redes sociales están colmadas de relatos extraños, con vivencias poco agradables de personas que utilizan ese canal para advertir a los demás. En este caso, Hedia dejó en evidencia lo que a diario vive una mujer. Si bien, ella lo tomó a gracia, en diferentes ocasiones puede que no todo termine como bien.

El suceso viral repercutió en la cuenta de X de la joven, quien durante un día como cualquier otro, salió con un chico que recién conocía a tomar un café. A medida que la conversación avanzó, ciertas singularidades llamaron la atención del comensal que se encontraba en la mesa de al lado. En cuanto el chico se levantó unos minutos y se dirigió al baño, el desconocido aprovechó y le dejó una nota con la cual le alertó a Hadia que debía correr, ya que su cita tenía actitudes fuera de lugar.

Hadia discutió sobre feminismo con el chico y se dio cuenta de que algo andaba mal (Fuente: X/@@Hadia__S)

“Ayer tomé un café con un chico. Cuando fue al baño, el chico gay sentado detrás de mí me pasó esta nota”, comenzó Hadia, a la vez que mostró el ticket de compra que en la parte de atrás llevaba el mensaje: “Demasiadas señales de alerta. Corré. Cuidate, niña”. Estas siete palabras de advertencia impactaron en la joven, quien no imaginó este tipo de reacción de un desconocido.

El tuit rápidamente se viralizó, cosechó más de 300.000 likes y se compartió más de 40.000 veces. A pesar de la corta extensión del comunicado, los usuarios le pidieron conocer qué tipo de señales expresó el chico que resultaron tan graves. Acto seguido, la protagonista completó en la sección de comentarios cómo siguió la historia.

En principio, Hadia aseguró que identificó las señales de alerta que el joven manifestó, pero prefirió evadirlas y tratar de contrarrestarlas con su posición dominante. Además, indicó que debatieron sobre temas sensibles, como el rol de la mujer en la sociedad y el machismo, algo que se tornó incómodo y por el que ella eligió no terminar con la discusión.

“Reconocí las señales de alerta, pero no estaba en peligro, así que me quedé, porque, por supuesto, tenía que debatir con él. Estoy segura de que mi ángel de la guarda estaba exhausto y me dijo: ‘perra, andate’”, dijo con humor.

Hadia reveló que se dio cuenta de las señales de alerta mucho antes de la nota del desconocido (Fuente: X/@@Hadia__S)

Uno de los temas que más causó resquemor y encendió la cólera en Hadia fue sobre el rapero Da Baby, que esparció comentarios homofóbicos y luego sobre Kevin Samuels, a quien se lo considera como “machista”, denigrante para las mujeres de color y que instaló el concepto “valor de mercado sexual”, que él mismo creó, con el que describe al sexo femenino. Además, se hizo viral en las redes por incitar a los hombres a reproducir mensajes de odio. “No estábamos de acuerdo con la situación de Da Baby y él es fanático de Kevin Samuels. Tuve que buscarlo e inmediatamente me sorprendió”, señaló.

Tras el panorama sombrío que padeció aquella noche, en la cual un extraño le aconsejó huir, los seguidores de Hadia le preguntaron si ella volvería a ver a este chico, algo que negó rotundamente y concluyó: “Las señales de alerta eran más que evidentes, las habría reconocido con o sin la nota (...) Pero la nota fue muy apreciada y añadió algunas risas a mi noche”.

LA NACION