Fue arrebatado de los brazos de su madre cuando era bebé y 50 años después se reencontró con su hermano

Un hombre británico logró reunirse con su hermano mayor medio siglo después de haber sido separado de su familia. El triste hecho se había producido en una estación, cuando Peter Macdonald, que en ese momento tenía apenas 10 semanas de vida, fue arrebatado de los brazos de su madre por su padre, minutos antes de la partida del tren hacia Londres.

El hombre, hoy de 58 años, creció en orfanatos tras aquel episodio. Todo sucedió cuando su madre intentaba comenzar una nueva vida en la capital junto a él y a su hermano Trevor, de dos años. Sin embargo, en ese entonces el padre apareció en el andén y se llevó al bebé. Según el Daily Mirror, también intentó tomar a Trevor, pero el niño logró esconderse detrás de su madre y permaneció con ella. Desde ese momento, Peter nunca volvió a ver a ninguno de los dos.

La historia de los hermanos estuvo marcada por la disputa de sus padres

Una búsqueda que duró más de cinco décadas

Peter se enteró de la existencia de su hermano recién a los siete años y, desde entonces, comenzó a buscarlo. “Pensé en Trevor durante más de 50 años”, señaló. Con el paso del tiempo formó su propia familia: tuvo dos hijas y cuatro nietos. Enfrentó también momentos difíciles, como la pérdida de su esposa Julie, ocurrida hace tres años.

Finalmente, el reencuentro se produjo gracias al programa británico Long Lost Family, que localizó a Trevor y también le informó a Peter que su madre había muerto en 2008.

Para Trevor, que trabaja como carpintero, el reencuentro era un deseo compartido con su madre: “Cuando se puso muy enferma, empezó a hablar mucho más, a abrirse mucho más; me dijo: ‘Encontralo, buscalo’. Lo hago por él, por mí y por mamá, sí. Creo que estaría orgullosa de verme haciendo esto. ¡Qué ganas! De verdad, ¡qué ganas tengo!”.

El deseo de su madre era que Peter y Trevor vuelvan a encontrarse

Peter, dedicado a la pintura de casas, no pudo contener las lágrimas antes de viajar a Londres para encontrarse con su hermano. La reunión tuvo lugar el día del cumpleaños de su madre, en un encuentro marcado por un fuerte abrazo tras más de medio siglo de ausencia.

Durante la grabación del programa, Trevor mostró fotografías antiguas que permitieron a Peter descubrir el parecido entre su madre y sus propias hijas. En ese contexto, reafirmó su compromiso con el vínculo recién recuperado. “Te visitaré tan a menudo como pueda”, le prometió a su hermano.