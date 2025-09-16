El emotivo mensaje de la hermana melliza de Thiago Medina en medio de la internación del ex Gran Hermano

El estado de salud de Thiago Medina genera una gran preocupación. El exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito este viernes cuando viajaba en moto y fue internado de urgencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. El último parte médico informó que continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Su familia y amigos pidieron cadenas de oración. En las últimas horas, su hermana melliza, Brisa, compartió un sentido posteo en Instagram que conmovió a todos.

Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, sufrió un accidente de tránsito y está internado en terapia intensiva

La familia Medina atraviesa un momento extremadamente difícil. Thiago se accidentó en su moto mientras circulaba por la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Cuando llegó a esa esquina, impactó contra la parte trasera de un auto y fue derivado de urgencia al hospital. Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas Laia y Aimé, compartió en sus redes sociales las actualizaciones sobre el estado de salud de Medina y pidió que rezaran por él. A su vez, Julieta Poggio, Ignacio ‘Nacho’ Castañares y Marcos Ginocchio también se acercaron para acompañarla en esta delicada situación.

Por su parte, el lunes 15 de septiembre Brisa, la hermana de Thiago, persona extremadamente cercana a él, compartió en sus historias de Instagram un conmovedor posteo dedicado a su mellizo. Publicó una postal familiar que fue tomada en el cumpleaños de su hermana Camila y escribió: “Ya vamos a estar así de juntos. Te estamos esperando Chuli. Tenemos fe y confiamos en Dios”.

El mensaje de Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina (Foto: Instagram @brii_mediina23)

En esta misma línea, continuó: “Seguí peleándola como lo venís haciendo, sos un guerrero. Tenés dos hijas hermosas que te están esperando”. Sus palabras estuvieron acompañadas por la canción “Juntos a la par” de Pappo.

Por otro lado, Camila Deniz, otra de las hermanas del exparticipante de Gran Hermano, también habló del difícil momento que atraviesa Thiago. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe) dijo entre lágrimas: “Somos una familia unida, hay hermanos que nadie conoce como Sergio. Estamos todos juntos, siempre fue así”. También aseguró que la compañía de Daniela Celis fue fundamental para sobrellevar el duro momento: “Como le dije a ella, esto es una caricia al alma para nosotros. Estamos fuertes y lo único que puedo pedir que hagan es una cadena de oración. Yo me hago la fuerte, pero, por dentro, estoy hecha mi...”.

El llanto de Camila, la hermana de Thiago, en el programa de Georgina Barbarrosa

A partir de esto, la conductora quiso saber cómo quedó el vínculo entre los dos exintegrantes de Gran Hermano, quienes se separaron a principios de año. Esto, al parecer, no le gustó para nada a la entrevistada. “No es momento de preguntar eso. No es momento”, remarcó Camila, quien no quiso dar detalles sobre la ruptura amorosa y se limitó a pedir una “cadena de oración” para que su hermano pueda recuperarse de las graves heridas provocadas por el accidente.

En cuanto a la salud de Medina, en el último parte médico que difundió el Hospital Mariano y Luciano de la Vega este martes 16 de septiembre se indicó que “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.