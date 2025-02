Giro arqueológico: desentierran nueve tumbas repletas de joyas de oro en medio de un terreno árido

Kazajistán se ubicó en la primera plana de diferentes revistas científicas del mundo luego de que un equipo de arqueólogos desenterrara 10 tumbas repletas de joyas con oro. Este hallazgo se convirtió en uno de los más importantes para el país del centro de Asia y los expertos señalaron que se trataría de un hecho histórico sin igual para el patrimonio cultural kazajo.

El vasto territorio del estado asiático cuenta con una de las estepas más famosas en el mundo, la estepa de Atyrau, en la que se ubican diferentes yacimientos arqueológicos, entre ellos el cúmulo de Karabau-2, que se abandonó hace siglos. Lo cierto es que durante cientos de años las personas ignoraron que allí existía un tesoro oculto valuado en miles de dólares.

Los arqueólogos hallaron más de 100 joyas de oro de la civilización sármata (Fuente: Gobierno de Kazajistán)

El trabajo arqueológico permitió a lo largo del 2024 descubrir diferentes artilugios que pasaron a conformar el archivo histórico de la humanidad, pertenecientes a diferentes culturas y pueblos que se extinguieron o que se mezclaron con otros. A principios del 2025 se dieron las primeras expediciones en distintos puntos del planeta y algunas de ellas ya dieron sus frutos, como la de Kazajistán.

Brazalete de oro de 370 gramos de oro macizo (Fuente: Gobierno de Kazajistán)

Entre las joyas que se rescataron se encuentra un brazalete de 370 gramos de oro macizo, adornado con la figura de leopardos de montaña tallados en cada uno de sus extremos. Dicho accesorio no solo destaca por su peso y diseño, sino porque también sugiere un estatus de elite dentro de la sociedad donde se creó. Los expertos detrás de este trabajo asociaron los objetos a los sármatas.

Aquella no fue la única pieza: también se salvaron de la erosión natural más de 100 artículos, la mayoría de ellos estaban decorados con tigres y jabalíes, símbolos de poder en la antigüedad. Incluso, aparecieron cuencos de maderas, un hecho muy extraño para la arqueología kazaja, lo que confirmó que el clima de la estepa aseguró su conservación en condiciones óptimas.

Los artilugios tendrían más de 10 siglos de antiguedad (Fuente: Gobierno de Kazajistán)

La información se dio a conocer por el propio gobierno kazajo, donde celebraron esta situación particular dentro de su territorio. El diseño y la calidad de los objetos sugiere que pertenecieron a un grupo importante dentro de la elite, pero no gobernante. Los 10 entierros no fueron simples, sino que se realizaron con ritos funerarios específicos.

Algunos de los restos que se hallaron entre las tumbas refieren a recuerdos propios de las personas enterradas (Fuente: Gobierno de Kazajistán)

Quiénes fueron los sármatas

Los sármatas fueron un pueblo nómada que dominó la estepa euroasiática desde el siglo V a.C hasta el siglo IV d.C, dominando las regiones que hoy pertenecen a Rusia, Ucrania y Kazajistán. Su cultura influenció a los romanos y a los persas, a pesar de que se mantuvo en las sombras a lo largo de su existencia y que más tarde quedó en el olvido.

Este pueblo era conocido por su destreza en la guerra y su habilidad en la caballería, lo que convirtió a otras civilizaciones poderosas en sus aliados. Los soldados eran expertos en combates ecuestres y jugaron un papel clave en los conflictos que moldearon la geopolítica de hace más de 15 siglos.

Marat Kasenov, líder de la expedición, indicó que los trabajos iniciaron en el 2024 y que contribuyó a comprender que la cultura sármata habría tenido un impacto directo en la estepa, donde formó un reino central con jerarquías definidas, un grupo menor dominante y habitantes de menor estatus.

A futuro, los expertos analizarán los restos óseos y los rituales que sirvieron para el entierro de aquellas personas. El objetivo principal es conocer a fondo cuánto incidió en el propio Kazajistán y qué aspectos todavía pueden seguir presentes en los kazajos.

