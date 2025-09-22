Giro arqueológico después de 2000 años: hallan indicios de la tumba de Cleopatra en el fondo del mar

La exploradora de National Geographic, Kathleen Martínez, habría hallado a 50 kilómetros de Alejandría, en la ciudad costera egipcia de Borg El Arab, un indicio crucial que develaría dónde se encuentra la tumba perdida de Cleopatra, la última faraona del Antiguo Egipto y gobernante ptolemaica. Según la experta, bajo las aguas de Mediterráneo estaría la respuesta.

Hace 20 años que la abogada dominicana, convertida en arqueóloga, siguió de cerca la historia de Cleopatra. Obsesionada por conocer qué sucedió con su cuerpo, comenzó una investigación que la arrimó en las últimas semanas a un puerto hundido. Según detallaron en la revista Historia Nat Geo, la emperatriz descansaría en una cueva oculta que desapareció de la superficie hace 2000 años.

Cleopatra, la última faraona de Egipto, murió en el 31 a.C junto a su amado político romano, Marco Antonio (Fuente: ARCHIVO LN) BBC Mundo

El 18 de septiembre, mediante el Ministerio de Turismo y Obras Arqueológicas de Egipto, se remarcó que ese sitio sumergido podría ser Taposiris Magna. Es decir, no solo un puerto, sino un centro religioso y punto crucial del comercio marítimo en el mar Mediterráneo.

“Eso hace que el templo sea realmente importante. Reunía todas las condiciones para ser elegido como lugar de enterramiento de Cleopatra junto a Marco Antonio”, dijo la arqueóloga, en referencia también al político romano que se enamoró de la faraona y murió tras perder la batalla frente a las costas de Grecia con el Imperio.

Ya en 2022 la experta había anunciado la existencia de un túnel de 1300 metros que se extendía hasta el mar y que se construyó durante el reinado de Cleopatra. Cabe resaltar que 12 metros aún permanecen en la superficie y el resto está bajo el agua. Allí se encontraron vasijas y cerámica de los Ptolomeos.

Ruinas de Taposiris Magna que no llegaron a hundirse, edificados años previos al reinado de Cleopatra y sitio que custodiaría el féretro de la faraona (Fuente: Koantao)

Según adelantó la experta, en los próximos días descenderá con un submarino pequeño para investigar la zona. En 2000 años, será la primera en bajar y ver lo que fue el puerto de Taposiris Magna. Por lo tanto, señaló que allí podría toparse con la tumba de la reina de Egipto, que resultó una incógnita durante siglos y que guarda un misterio de pasión.

Cleopatra, Marco Antonio y un amor que trascendió al imperio

Cabe recordar que Cleopatra y Marco Antonio se enamoraron luego del asesinato de Julio César. Durante 11 años llevaron un romance secreto y ella solía asombrarlo con excentricidades en el mar, como el uso de una barcaza dorada con música sonando en vivo.

Su historia de amor perduró en el tiempo. Durante una revuelta en el intento expansionista de los romanos hacia África, las fuerzas del emperador Octavio se enfrentaron en el mar contra el ejército egipcio. Tras perder la batalla, Marco Antonio se clavó un cuchillo en el mausoleo de Cleopatra y ella, ante la inminente invasión de los romanos, eligió no quedar a merced y seguir el mismo camino que su amado. Se presume que bebió veneno de serpiente, pero nunca se confirmó.

De allí en más, los cuerpos de ambos desaparecieron y su existencia pasó a ser una leyenda hasta la actualidad. “Tenía que elegir un lugar en el que se sintiera segura para su vida después de la muerte junto a Marco Antonio”, justificó Martínez.