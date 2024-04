GOAT, NOOB, AFK: cuáles son las palabras más usadas por la generación Alfa y qué significan

Escuchar

El término Alfa describe a los niños, niñas y adolescentes de ambos sexos nacidos entre 2010 y 2024 como a una generación totalmente digital que ve e interpela al mundo a través de una pantalla.

Esto ha generado una nueva manera de hablar emanada de la cultura gamer que se manifiesta con el lenguaje escrito mediante conversaciones de chats, y que dejan a la mayoría de los adultos fuera de la conversación.

¿Cuáles son estas nuevas palabras que configuran un lunfardo digital y un nuevo código juvenil incomprensible para sus padres, los millennials? ¿Y por qué son las mismas en países con culturas muy diferentes?

Las herramientas de gamers, streamers y podcasters: un micrófono HyperX Quadcast S y unos auriculares HyperX Cloud Flight Wireless

En la búsqueda por explicar el mundo mediante abreviaturas y anglicismos, algo es seguro, afirman los investigadores: los chicos prefieren escribirlas antes que decirlas.

Generación Alfa: del alfabeto latino al griego

El término generación Alfa fue acuñado por el investigador social australiano Mark McCrindle, quien usó la primera letra del alfabeto griego cuando se acabaron los caracteres del alfabeto latino con el fin de formar un corpus de estudio integrado por personas nacidas entre determinados años, como lo fueron la generación X (baby boomers), la generación Y (millennials) y la generación Z (centennials).

“La Generación Alfa es la generación de niños más conectada globalmente de todos los tiempos y está preparada para remodelar el mundo tal como lo conocemos”, afirma McCrindle, quien junto a Ashley Fell, ha publicado un bestseller sobre el tema dirigido a padres y maestros.

Descripción de la generación Alpha elaborada por el investigador social australiano Mark McCrindle Mark McCrindle

“La generación Alfa está formada por los niños nacidos desde 2010, el año en que Apple lanzó por primera vez el iPad”, ha dicho a la BBC Joe Nellis, profesor de economía global de la escuela de negocios Cranfield de Reino Unido.

Para él, como para la mayoría de quienes estudian el fenómeno, la nueva generación, caracterizada por el uso de videojuegos y redes sociales, al ser completamente digital, será la primera en ser también “ajena a muchos aspectos del mundo analógico”. El ejemplo más claro en este sentido es el video viral del joven que intentó llamar a su mamá con un teléfono analógico.

NOOB, AFK, GOAT: diccionario de las palabras más usadas por la generación Alfa

NOOB: Viene del inglés, se pronuncia “nub” y se emplea despectivamente para describir a un “iniciado” o “novato”.

OOTD: acrónimo de “Outfit of the Day”, una denominación genérica para referirse al look o vestimenta del día.

Diccionario de las palabras más usadas por la generación alpha shutterstock - Shutterstock

NPC: Se origina en “Non Playable Character” y refiere a una persona no apta para jugar en un videojuego, un “personaje no jugable” por carecer el conocimiento o las habilidades necesarias.

GOAT: Su símbolo es una cabra, tal el término en inglés, pero es el acrónimo de “Greatest Of All Time”, es decir, el mejor de todos los tiempos, como Lionel Messi.

AFK: “Hijo, apagá la computadora, ya jugaste mucho tiempo”, dice un papá. “No estoy jugando papá, estoy AFK” (?) La sigla significa “Away From Keyboard”, es decir, “lejos del teclado” y se usa para explicar que el jugador de un videojuego, si bien está en línea, permanece inactivo en la partida.

AESTHETIC: Significa literalmente “estético” pero describe a un estilo de “buen gusto” que puede ser aplicado en la moda e incluso adoptado como un estilo de vida o lifestyle. Muy usado en redes sociales, la foto debe ser “atractiva” aun cuando se trate de gustos personales relacionados con el diseño y las artes.

Diccionario de las palabras más usadas por la generación alpha. FOTO: Philips presentó Evnia, su nueva línea de monitors curvos para gamers Alistair Berg - Digital Vision

GRWM: Acrónimo, es decir, una sigla que se pronuncia como palabra que viene de la frase en inglés “get ready with me”, es decir, “prepárate conmigo” para iniciar una rutina de belleza, cumpleaños o eventos varios.

TROLL: un clásico de las redes sociales usado para describir a una persona, usuario o una cuenta online que suele provocar reacciones ofensivas, controvertidas o violentas, sembrando enojo y confusión. O el típico comentarista “mala onda” que desprecia lo que se acaba de publicar o el comentario de otro usuario, etcétera. Parecido al viejo término de la generación X local “escupir el asado”.

DOXXEAR: La palabra proviene del “doxing” que significa “mandar al frente” o “quemar” a alguien públicamente en los medios o en redes sociales, haciendo comentarios o publicando información personal que el usuario prefiere mantener en reserva, con el objetivo de dañar el prestigio o la fama pública de alguien, es decir, una injuria.