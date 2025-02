Hoy es un buen día para disfrutar: cómo recargarnos de dopamina, serotonina y oxitocina

Mucha gente se pasa la vida entera esperando el fin de semana o las vacaciones o alguna ocasión especial para disfrutar. Algunos se esfuerzan trabajando duro todo el año para, recién después, tomarse unos días de descanso. Y otros, incluso, esperan a jubilarse para comenzar a tener placer en sus vidas.

Lo cierto es que no necesitamos una temporada especial para el disfrute. Cada día podemos recargarnos de los famosos químicos del placer: dopamina, serotonina y oxitocina. Hoy mismo es posible comenzar a pensar positivamente para que, así, aun en tiempos de dificultad, seamos capaces de encontrar distintas fuentes de placer.

Que estar vivo sea suficiente motivo para disfrutar y ser feliz (Foto de carácter ilustrativo: PEXELS)

El primer paso consiste en darnos permiso para sentirlo y experimentarlo, y lo que muchos desconocen es que adoptar un estilo de vida donde prioricemos el “placer que nos nutre” tiene la capacidad de alargar nuestra vida, en especial, en cuanto a calidad se refiere.

Cuenta una anécdota que unos chicos muy traviesos un día entraron en un negocio de cosas para la casa y, por diversión, intercambiaron algunos de los precios de lugar. De modo que el precio de la tetera ahora estaba en una silla y el de la silla lo colocaron en otra parte; así continuaron hasta que fueron descubiertos.

Esta historia me llevó a reflexionar y a preguntarme si no nos habrán cambiado los valores de lugar en el negocio de la vida. Tal vez aquello que nos enseñaron que tenía mucho valor, en realidad, no lo tiene. Y cosas como la familia, la amistad, la vida interior y ser una buena persona son las que de verdad son valiosas y una fuente inagotable de satisfacción.

Hoy te invito a detenerte, a considerar qué es lo verdaderamente importante en tu vida y qué es lo que más deseás, y a proponerte todos los días, al menos durante media hora, hacer algo (aunque sea pequeño) que te genere alegría y te haga sentir mejor.

Ampliá tu visión de “lo placentero”, lo cual no debería pasar solo por lo corporal ni por un momento de la semana o del año ni por una determinada edad. Que estar vivo sea suficiente motivo para disfrutar y ser feliz. ¡Hoy mismo puede ser un buen día para disfrutar!

Bernardo Stamateas Por