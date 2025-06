Imágenes talladas en la mente: la importancia de transformar la obsesión en pasión

De la misma manera que existen imágenes físicas que se tallan en piedra o en madera, también existen imágenes talladas en tu mente y la mía.

Si deseamos ser personas que son capaces de alcanzar todo lo que se proponen, es fundamental transformar nuestra manera de pensar, como solemos explicar. ¿Y cómo lo hago?, tal vez te preguntes. Revisando el contenido de tu mente, prestando atención a aquello que pensás la mayor parte del tiempo.

Una imagen mental muy negativa que suele tener mucha gente y afecta grandemente la estima es la obsesión (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Esto significa chequear las imágenes mentales que nos invaden cada día y, aun sin darnos cuenta, le dan forma a nuestra autoestima; es decir, al valor que nos atribuimos a nosotros mismos. Te pregunto:

¿Qué ocupa tu mente hoy en día?

Debes saber que, aunque no es posible ver una imagen mental con los ojos físicos —como se trata de una idea que se nos ha fijado en la mente—, con el tiempo dicha imagen se verá reflejada en nuestro comportamiento. Algunas de estas imágenes (ideas) no nos agradan, pero no logramos deshacernos de ellas.

Una imagen mental muy negativa que suele tener mucha gente y afecta grandemente la estima es la obsesión: una idea que se repite a menudo en la cabeza y hace que todo gire alrededor de ella.

Pero una idea práctica a la que podemos recurrir en los casos más leves, es: cambiar obsesión por pasión Freepik - El País (Uruguay)

Cuando estoy obsesionado por algo (mi trabajo, lo que me dijeron, lo que me hicieron, lo que tengo miedo de perder, etc.) o por alguien (mi pareja, un hijo, mi jefe, etc.), surgirán pensamientos o sensaciones de manera impulsiva y compulsiva. Por supuesto, serán imágenes perturbadoras que me robarán la paz y puede ser que, incluso, no me permitan dormir.

¿Y cómo nos liberamos de una obsesión?

En algunos casos severos (la obsesión puede causar depresión), la persona necesitará la asistencia de un profesional de la salud mental. Pero una idea práctica a la que podemos recurrir en los casos más leves, es: cambiar obsesión por pasión.

La pasión es una fuente de motivación que nos ayuda a fortalecer y elevar nuestra autoestima, permitiéndonos sentirnos bien y ser felices. Si dejas atrás las obsesiones y te enfocas en lo que te apasiona, te sorprenderán los resultados que tendrás.