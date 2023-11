escuchar

Andrew Cote, científico de la Universidad de Columbia Británica, explicó en un artículo del medio The Independent qué sucedería si la Tierra deja de tener oxígeno por tan solo cinco segundos. Antes de entrometerse en una explicación científica, es de público conocimiento que este elemento químico es vital para la vida de los seres humanos y, de no tenerlo, podría causar un gravísimo problema para los seres vivos que la habitan.

A la hora de elaborar el artículo, Cote, quien es un profesional destacado de esta casa de estudios que se encuentra en Canadá, explicó: “Todos en la playa se quemarían con el sol. El ozono es oxígeno molecular y bloquea la mayor parte de la luz ultravioleta. Sin él estamos en problemas. Todos los motores de combustión interna se pararían. Esto significa que cada avión que despegue de una pista probablemente se estrellaría contra el suelo, mientras que los aviones en vuelo podrían planear durante algún tiempo”, comenzó.

Al avanzar en los argumentos que pondrían en serio riesgo la superficie terrestre y sus componentes, el científico siguió: “El oído interno de todos explotaría. Como se mencionó, perderíamos alrededor del 21 por ciento de la presión del aire en un instante, por lo que se puede esperar una pérdida auditiva grave”, sentenció.

La ciencia analizó qué sucedería en el caso de que no haya oxígeno por cinco segundos en la Tierra NASA JOHNSON

El oxígeno, considerado como el combustible que alimenta el metabolismo de los seres vivos, es importantísimo en la vida diaria, aunque ninguno se detiene a pensar de qué está compuesto y si está presente. “Es un aglutinante importante en las estructuras de hormigón (por ejemplo los edificios), y sin él los compuestos no mantienen su rigidez”, completó.

Este artículo, que logró varios adeptos dentro del mundo científico, también atrajo la palabra de otros colegas como Geoffrey Widdinson, quien se desarrolla como ingeniero de procesos de Texas. “En términos de respiración, probablemente no lo notaríamos. Nuestros cuerpos no pueden detectar la deficiencia de oxígeno, solo podemos detectar niveles altos de dióxido de carbono. Mientras el CO2 no se acumule en nuestra sangre, no sentimos que nos asfixiamos”, explicó.

Y, agregó, en esa misma línea: “Todos los automóviles y aviones se detendrían, pero se deslizarían durante unos segundos y luego se reiniciarían fácilmente. Los incendios se apagarían, pero los gases retendrían tal calor que se volverían a encender tan pronto como regresara el oxígeno”.

Con varios indicios que llevarían a entorpecer la rutina diaria de las personas, las redes sociales también decidieron sumar su aporte. En esta ocasión, el tiktoker llamado @mulligan.tv elaboró un video donde puso principal atención a esta posible problemática y dejó boquiabiertos a sus seguidores, quienes no dudaron en comentar el posteo para darle entidad al tema planteado.

“Si sobrevivo...”; “¿Qué pasaría cuando regresaría?”; “¿Qué pasaría si la Tierra perdiera oxígeno en 0,000001 segundos?”; “Dudo que podamos aguantar durante cinco segundos”; “Entonces, ¿se necesitan cinco segundos para que se produzca todo el proceso? Si es un segundo, ¿es lo mismo o no es tiempo suficiente para que surta efecto?”, y “Entonces, ¿cuántos segundos sin oxígeno puede aguantar la Tierra?”, fueron las respuestas más destacadas de este dilema que, a ciencia cierta, no tiene una explicación exacta que pueda satisfacer las inquietudes de los habitantes de la Tierra.

