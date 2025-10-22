Las predicciones de Nostradamus para 2025 que causan terror y desconcierto entre sus seguidores

Nostradamus murió hace 500 años y antes de ello escribió el libro Les Prophéties, donde plasmó decenas de eventos que ocurrirían en el futuro. Algunos expertos y seguidores coincidieron en que muchas de ellas sí tuvieron lugar, como el incendio de Londres en 1666 o la llegada de Adolf Hitler al poder. Ahora, los estudiosos de sus profecías mencionaron un cierre angustiante del 2025. ¿De qué se trata?

El vidente francés se hizo famoso porque podía adivinar cómo sería el mundo en los siguientes siglos y los cataclismos que marcarían a los países de ese entonces. Por ese motivo ganó varios adeptos a lo largo del mundo.

El libro "Las Profecías" de Nostradamus, lanzado en 1555 (Fuente: Archivo LN) Instagram

En las últimas semanas, salió a la luz una advertencia que el adivino hizo sobre el 2025. En ella, al igual que en las anteriores, no fue claro, sino que recurrió a la generalidad y apeló a la libre interpretación de los lectores, aunque sus palabras no pinten del todo buenas.

“Cuando Marte gobierne su camino entre las estrellas, la sangre humana salpicará el santuario”, fue lo primero que redactó en favor de este año. Aludir al planeta rojo podría asociarse al Dios romano de la guerra y esto sería un indicio del comienzo de otro conflicto bélico.

Sobre rociar sangre humana en el santuario, se alinea con la idea de muerte y destrucción. Incluso el probable foco de esta aparente batalla sería Roma, donde están los restos del Templo de Marte Vengador o más bien Europa en general.

“Tres fuegos se elevan desde el lado oriental, mientras el oeste pierde su luz en silencio”, es la frase que continúa en la profecía de Nostradamus. La enumeración de los incendios se concibe como los puntos donde se desarrollarían estas guerras en el este. Además, envía un claro mensaje a la región occidental del continente al referirse que quedará sin esplendor ni fuerzas.

El 11 de septiembre drones rusos irrumpieron el espacio aéreo de Polonia y causaron daños en la población (AP Foto/Czarek Sokolowski) Czarek Sokolowski - AP

La interpretación de los historiadores se vincula con la invasión de Rusia a Ucrania, que empezó en 2022, pero que todavía persiste sin una intención de freno. Incluso se llegó a mencionar que el país gobernado por Vladimir Putin podría extender la zona de conflicto a otras naciones exsoviéticas. A mitad de este año, drones del ejército ruso sobrevolaron de forma ilegal el espacio aéreo de Polonia, Dinamarca y Noruega.

Otra visión de Nostradamus habla de una “bola de fuego” que impactará a la Tierra proveniente del exterior. Y si bien ya se estudiaron los posibles cometas en curso que se acercarán a nuestro planeta, con la tecnología actual se confirmó que ninguno de ellos es peligroso.

Según Nostradamus en 2025 un asteroide golpeará la Tierra (Foto: @planetarioba)

El vaticinio del nacido en Saint Rémy de Provence tuvo sus paralelismos con los mensajes de Baba Vanga, la pitonisa Búlgara que murió hace 30 años y que señaló que la Tercera Guerra Mundial tendría comienzo en el Este, a causa de Rusia. Pese a que falló por tres años, sí acertó en que ese país daría el primer paso en el enfrentamiento.

Una de las predicciones de Baba Vanga coincide con las de Nostradamus para el 2025 (Archivo LN)

Pero los expertos, que entrelazan las predicciones de la mujer con las del francés, explicaron que la razón de un enfrentamiento armado planetario tendría su epicentro en el último imperio europeo del siglo XX.

“Cuando los de las tierras de Europa vean a Inglaterra establecer su trono tras sus flancos, habrá guerras crueles. El reino estará marcado por guerras tan crueles que surgirán enemigos internos y externos. Una gran peste del pasado regresa; ningún enemigo es más letal bajo el cielo”, sostuvo la advertencia de Nostradamus.

En tanto, cabe aclarar que las descripciones del vidente francés carecen de pruebas científicas y recaen en la mera creencia exotérica. En su tiempo se acostumbraba a tener pensamientos catastrofistas por las sucesivas invasiones y epidemias que azotaban a la población. Nada de lo que manifestó puede comprobarse.