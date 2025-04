Una psicóloga explicó por qué a muchos no les atrae un amor sano

Desde que comenzó el siglo XXI se originó un nuevo paradigma en la manera de entender y construir los lazos afectivos. Históricamente, el mandato social influía en las cuestiones básicas al momento de elegir pareja y, en la actualidad, se modificó, ya que las personas son más conscientes sobre con quiénes quieren compartir su futuro.

A pesar de que se aboga por los buenos vínculos, la psicóloga Begoña del Campo, que posee un canal de TikTok en el que informa a sus seguidores acerca de diferentes temáticas de salud mental, aseguró que no todos prefieren el amor sano, sino que sienten atracción por actitudes poco aceptadas por la moral.

Según explicó la experta, las personas que buscan parejas que no construyen un amor sano, se vincularía directamente con experiencias traumáticas pasadas (Fuente: Pexels)

En la cuenta, que aparece como @begomentalreset, la psicóloga tituló su video explicativo como: “¿Te atrae el drama? Escuchá".

Acto seguido, prosiguió: “Te voy a contar algo que nunca se dice en voz alta. Y es que a muchas personas no les atrae el amor sano. Les aburre”. Pese a que puede resultar polémico ese comentario, la experta justificó rápidamente su postulado.

“Esto sucede porque el cerebro no siempre busca lo que te hace bien, sino que busca lo que te resulta familiar. Si de pequeño tuviste que ganarte el cariño, tu mente asociará el amor al esfuerzo, a la atención, al drama”, dijo Del Campo y completó: “Y cuando hay alguien que te cuida sin condiciones, tu sistema nervioso lo rechaza. No es que el amor sano no exista. Es que tenés que reprogramar tu mente para poder recibirlo”.

Para la psicóloga es necesario ser consciente de este patrón para no repetir lo mismo (Fuente: Pexels)

Ese clip acumuló rápidamente miles de reproducciones y cientos de ‘Me Gusta’, pero lo llamativo fueron la cantidad de comentarios afirmativos que la psicóloga recibió. “Cuanta razón. A mí me pasa”; “Sabias palabras”; “Gracias, ahora puedo entender el comportamiento de mi pareja. Soy atento, lo trato mejor que a mí y dice que soy ‘cansino’ “; “Es así, tal cual” y “A mí me pasó y me costó superarlo”, fueron algunas de las opiniones al respecto.

Algunos comentarios que recibió la psicóloga (Fuente: TikTok/@begomentalreset)

La solución de Begoña del Campo para no sentir atracción por personas insanas

La psicóloga dio dos tips a tener en cuenta para no repetir este tipo de actitudes que a largo plazo pueden afectar la psiquis e incluso conducir a estados de depresión y angustia.

En primer lugar, tenés que tomar conciencia del patrón que repetís. Entender que eso sucede por una mala elección nuestra es un paso fundamental y que no se trata de tener mala suerte. Esto sucede porque el individuo sigue caminos conocidos por el sistema nervioso, al tratar de mantenerse en la zona de confort. Incluso si la otra persona ejerce algún tipo de daño.

Una vez que el sujeto detecte esta situación, lo mejor es realizar una reconstrucción emocional para enseñarle al cuerpo y a la mente que el amor no tiene que doler. Es importante tener conciencia de que el afecto se corresponde con acciones amables, recíprocas y con cuidado. En definitiva, la experta señaló que el amor sano puede ser apasionante y no aburrido.

Recordá que ante cualquier duda o identificación con estos patrones, podés consultar con tu psicólogo de confianza. Antes de aplicar medidas por sí solo, se sugiere visitar a un experto para implementar el cambio de manera correcta y supervisada por un profesional.

LA NACION