La extraña teoría de un médico sobre las personas que nunca se rompieron un hueso

Hay personas que parecieran vivir en una “burbuja”, ya que se tropiezan, se golpean o caen, pero nunca se fracturan. Otras, en cambio, apenas se doblan un tobillo o resbalan en la vereda y terminan con un yeso. Esta diferencia que durante años se atribuyó a la casualidad tiene, según especialistas, una explicación médica.

El Dr. Suhail Hussain, en diálogo con el medio británico LADbible, explicó que la resistencia de los huesos no depende de un solo factor, sino de “una mezcla de genética, estilo de vida y alimentación”. En otras palabras, parte de la fortaleza ósea está determinada por cómo vivimos y otra parte por cómo nacimos. “Todos conocemos personas que parecen tropezar y caer con frecuencia, pero luego se recuperan y se ríen de ello. Y, por el contrario, hay quienes tropiezan y terminan enyesados”, señaló.

Muchas personas suelen fracturarse al hacer actividades diarias y no lo descubren hasta que sienten un fuerte dolor (Foto: FreeP¡CK)

Según el especialista, la densidad y fortaleza ósea son en gran medida hereditarias. Características como la estructura de los huesos y la capacidad del organismo para procesar calcio se transmiten de generación en generación. “Algunos de nosotros somos naturalmente más propensos a tener huesos más delgados, y estos pueden romperse más fácilmente bajo presión”, explicó Hussain.

Este planteo está respaldado por la Royal Osteoporosis Society (ROS), que demostró que las personas con antecedentes familiares de fracturas, en especial de cadera, tienen un mayor riesgo de sufrirlas también. “Las investigaciones muestran que si uno de tus padres se fracturó la cadera, es más probable que tú también te rompas un hueso. Las fracturas de cadera tienen una alta tasa de mortalidad y pueden causar discapacidad permanente”, advirtió la organización.

La importancia de prevenir las fracturas en los adultos mayores

¿Cómo prevenir fracturas en tus huesos?

Más allá de la genética, los especialistas coinciden en que hay hábitos que pueden fortalecer o debilitar los huesos con el paso de los años. Para prevenir fracturas, es clave asegurar una ingesta adecuada de calcio y vitamina D. Según datos del portal Diagnóstico Rojas, los adultos menores de 50 años deberían consumir al menos 1000 mg de calcio diarios, mientras que las mujeres mayores de 50 y los hombres mayores de 70 deberían alcanzar 1200 mg diarios.

Además de la alimentación, la actividad física regular es un factor determinante. El ejercicio mejora la masa muscular, fortalece el sistema óseo y reduce la probabilidad de caídas. Se recomienda realizar al menos 30 minutos diarios de actividad, con ejercicios de resistencia, soporte de peso y equilibrio. Otra herramienta preventiva es la densitometría ósea, también conocida como absorciometría DXA. Se trata de un estudio que permite evaluar la densidad mineral ósea y detectar precozmente condiciones como la osteopenia u osteoporosis. Esta prueba se recomienda en mujeres mayores de 65 años, hombres mayores de 70 o personas con factores de riesgo.

A la vez, reducir el riesgo de fracturas implica prevenir caídas, sobre todo en adultos mayores. Controlar la vista una vez al año en el oftalmólogo, ajustar correctamente la medicación, usar calzado adecuado, iluminar bien los ambientes y evitar pisos resbaladizos. También se aconseja mantener el hogar libre de obstáculos, asegurar alfombras, usar barandas en escaleras y colocar barras de apoyo en baños y duchas.