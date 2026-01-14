La historia de la “casita” secreta que escondía una joya arquitectónica del mundo antiguo

Los especialistas identificaron en 1873 una estructura monumental en la selva de Yucatán que transformó el conocimiento sobre la arqueología de México. La densa vegetación ocultó durante siglos la pirámide de Chichén Itzá, la cual los exploradores divisaron inicialmente como una elevación natural del terreno, un descubrimiento que permitió el rescate de un centro político y religioso clave para la civilización maya.

El hallazgo de la pirámide de Chichén Itzá

El descubrimiento de la estructura tal como se conoce hoy fue posible gracias a las expediciones arqueológicas del siglo XIX. Durante las tareas de exploración, la maleza cubría casi toda la fachada del monumento y solo la cima quedaba expuesta. Los investigadores pensaron desde lejos que el sitio era una colina natural. La pequeña construcción que sobresalía en la parte superior recibió el nombre de casita de piedra. Los trabajos de limpieza revelaron que esa aparente vivienda ocultaba una construcción de dimensiones masivas.

La maleza cubrió la pirámide de Chichén Itzá por un período de seis siglos (Fuente: Désiré Charnay)

El francés Desiré Charnay tomó la fotografía icónica del lugar en 1892, una imagen que es el fiel retrato de la pirámide famosa que recibe el nombre de El Castillo. La captura muestra cómo las plantas protegieron la edificación durante más de 600 años. El país norteamericano ya existía como tal cuando los especialistas terminaron de retirar la selva de los muros de piedra. El hallazgo sorprendió a la comunidad científica por el estado de conservación de los relieves y la complejidad del diseño bajo la tierra acumulada.

Esplendor y desarrollo técnico de la cultura milenaria

Los mayas existen desde hace 3000 años y su dominio del territorio abarcó los actuales países de Guatemala, Honduras, Belice y México. El apogeo de esta civilización ocurrió entre 200 d.C y el 900 d.C. Durante este periodo, la población alcanzó avances fundamentales en la astronomía, la cultura y la agricultura. Su tecnología de construcción la definió como la más importante del continente junto a los Incas y Aztecas.

La ciudad de Chichén Itzá funcionó como el centro político de Yucatán durante su época de mayor gloria. Según los registros del sitio Historia Maya, el líder Topilzin Quetzalcóatl llegó a estas tierras con la ideología de su dios Kukulcán. Este personaje promovió el desarrollo y el auge que engrandeció a la comunidad. Su rostro aparece en un sinfín de muestras artísticas que plasman el poder y la influencia que tuvo en la vida cotidiana de los habitantes.

Las ruinas de Chichén Itzá, en el sur de México EFE

La ciudad quedó totalmente sin personas cerca del año 900, un hecho que la ciencia todavía no explica con exactitud obligó a los pobladores a dividirse en comunidades más pequeñas. El sitio recibió grupos de poblaciones reducidos hasta el año 1200, habitantes que luego se retiraron de allí para transformarse en campesinos. Los primeros europeos que llegaron a las costas de México en el siglo XVI encontraron ciudades abandonadas y en ruinas.

El español Francisco de Montejo desembarcó en la península de Yucatán y propuso crear allí la capital de una provincia, cuyo plan fracasó de forma inmediata y la zona quedó deshabitada por completo. El avance de la selva sobre las construcciones borró los caminos y ocultó los templos. La pirámide de El Castillo permaneció en condiciones de abandono hasta que las expediciones arqueológicas del siglo XIX redescubrieron su ubicación exacta entre los árboles.

El templo de Kukulkán, en Chichén Itzá GETTY IMAGES

La riqueza arquitectónica del núcleo político en Yucatán

Los visitantes que llegan al sur de México conocen maravillas como el Osario, la tumba del Gran Sacerdote, el Templo del Venado, la plataforma del Caracol, la Casa Roja y plataformas anexas.

El sitio arqueológico abre sus puertas durante todo el año para el público interesado en la historia antigua. Las diversas excursiones hacia el interior de la selva permiten observar los modos en que se desarrolló esta cultura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.