La historia del falso profeta que predijo el fin del mundo y se equivocó

Un hombre que vestía ropa desgastada y afirmaba hablar directamente con Dios logró captar la atención de miles de personas en redes sociales durante las semanas previas a la Navidad. Se hacía llamar Ebo Noah, en referencia al personaje bíblico de Noé, y anunciaba un inminente fin del mundo provocado por inundaciones masivas.

Ebo Noah se proclamó como un profeta en las redes sociales

Desde Ghana, Noah difundió videos en los que aseguraba haber recibido revelaciones divinas que situaban el cataclismo el 25 de diciembre. Según su relato, la humanidad sería castigada por fuertes lluvias y solo quienes acudieran a sus arcas se salvarían. En consecuencia no construyó una, sino diez embarcaciones, pese a encontrarse lejos de la costa.

Ebo Noah, el profeta viral de África

En sus apariciones, el autoproclamado profeta combinaba una imagen de austeridad —barba desaliñada, ropa desvencijada y actitud solemne— con signos de prosperidad que no pasaron desapercibidos para los usuarios, como el hecho de desplazarse en un vehículo de alta gama. Aun así, sus mensajes lograron convencer a seguidores locales y de países vecinos, algunos de los cuales viajaron expresamente para conocer las arcas.

Ebo es de Ghana y cautivó al público con un mensaje religioso

A medida que crecía su notoriedad, también lo hacía su discurso. Noah afirmaba mantener conversaciones frecuentes con Dios y pedía donaciones, parte de las cuales, según explicaba, se destinaban a personas con discapacidad y a presos. Paralelamente, advertía de la inminencia del diluvio que acabaría con la vida de todos, incluidos aquellos a quienes decía ayudar.

Llegado el 25 de diciembre y ante la ausencia de cualquier catástrofe, Noah publicó un nuevo mensaje. Aseguró haber iniciado una maratón de tres días de ayuno y oración con la que habría logrado que Dios reconsiderara sus planes. En una supuesta visión posterior, afirmó que el número de personas que deseaban salvarse superaba la capacidad de las arcas y que, tras su intercesión, se le había concedido más tiempo para construir nuevas embarcaciones.

La historia del profeta ghanés que construyó arcas y falló en su predicción

Por un lado, celebraba el aplazamiento del castigo; por otro, insistía en que el diluvio llegaría en el futuro e instaba a la población al arrepentimiento. La contradicción no impidió que sus videos continuaran circulando ampliamente en redes sociales.

La historia tuvo un giro final inesperado. Tras constatarse que el mundo no se había acabado, Noah apareció en una multitudinaria fiesta de rap celebrada en el país, donde subió al escenario ante una gran pantalla que recreaba imágenes de inundaciones. Allí se dirigió al público como una figura mediática, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento.

La historia de Ebo Noah, el profeta ghanes que acaparó la atención de las redes sociales

Según publicaciones posteriores en redes sociales, uno de los barcos vinculados al grupo fue incendiado y el propio Ebo Noah habría sufrido una agresión, aunque se encuentra con vida.

El caso de Ebo Noah se suma a otros episodios recientes, en los que anuncios apocalípticos difundidos en plataformas digitales generan impacto mediático, sin que sus predicciones lleguen a cumplirse.