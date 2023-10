escuchar

La icónica historieta del escritor Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, ilustrada por Francisco Solano López en 1957, será adaptada para la pantalla chica por Netflix en versión de serie y protagonizada por Ricardo Darín. Ahora, las imágenes de los personajes que componen el cómic fueron recreados por una inteligencia artificial y se volvieron virales en redes sociales.

Esta historia de ciencia ficción tiene como héroe a Juan Salvo, un sobreviviente que -después de una nevada mortal que mata a millones de personas- luchará contra una amenaza alienígena controlada por una fuerza invisible. Gracias a la herramienta Midjourney y Runway, el usuario Santi Siri publicó en su cuenta de Instagram las increíbles imágenes generadas con ayuda de la IA.

“El Eternauta es quizás el cómic más importante de la historia argentina. Me pregunté si con inteligencia artificial sería posible crear un cortometraje sobre esta obra maestra. En apenas unas horas, pude tener un boceto que poco tiene para envidiar a una producción a todo trapo. Creo que no es descabellado afirmar que el potencial creativo de esto es inmenso. Los resultados me dejaron boquiabierto. Esto apenas comienza”, escribió en la publicación.

El protagonista Juan Salvo. Fuente: @santisiri

El Eternauta es considerada la historieta más importante de la Argentina. Fuente: @santisiri

En esta historia distópica, Buenos Aires queda tapada bajo una nevada mortal. Fuente: @santisiri

La adaptación de El Eternauta en Netflix

Dirigida por Bruno Stagnaro -quien escribió el guion junto al actor Ariel Staltari-, esta serie será una versión contemporánea de seis episodios y estará protagonizada por Ricardo Darín, quien se pondrá en la piel del protagonista Juan Salvo.

“La serie estará basada en el cómic real, pero hay una nueva versión aggiornada que pretende tener un alcance más allá de las fronteras de nuestro país. Estamos todos muy entusiasmados y movilizados“, contó el protagonista en CNN Radio sobre este nuevo desafío que marcará su debut en una ficción original de Netflix.

Al tratarse de una adaptación, tanto el director y guionista como los productores están en permanente contacto con Martín M. Oesterheld, nieto del autor de la obra original, quien participa activamente como consultor creativo de este proyecto: “Hace algunos años que estamos trabajando con Bruno en el desarrollo de los guiones de su adaptación de El Eternauta”.

“La historia de la resistencia de Juan Salvo y su valiente grupo de combatientes es un verdadero desafío para todo el medio audiovisual argentino, ciencia ficción con mirada local, desde este ‘Hemisferio Austral que también forma parte del planeta’, diría mi queridísimo abuelo“, expresó emocionado por esta especie de homenaje.

El Eternauta Season 1. Orianna Cárdenas, Claudio Martínez Bel, Ariel Staltari, Bruno Stagnaro (Director), Mora Fisz, Ricardo Dar’n, Carla Peterson, Andrea Pietra, CŽsar Troncoso, Marcelo Subiotto . Alan Roskyn / Netflix

Por su parte, el director y guionista Bruno Stagnaro cuenta lo que significa este proyecto para su carrera: “Para mí El Eternauta representa a mi viejo trayéndome los fascículos semanales de los cómics. Creo que fue de las primeras cosas que leí completas en mi vida, a los 10 años y tuvo una profunda influencia en mi manera de entender la ficción hecha en mi país. La sensación que me dejó esa primera lectura me acompañó toda la vida y, de alguna manera, tuvo una gran influencia en lo que hice después… En donde la ciudad es una presencia viva, casi como un personaje más”, aseguró el director de Okupas.

Por último, el director advirtió que a través de esta versión intentará “serle fiel a ese niño lector que se asomó a la historia por primera vez”, tratando de reconstruir la emoción genuina de vivir una aventura en la esquina del barrio de la mano de ese gran héroe argentino que es Juan Salvo. A Ricardo Darín, se suma un elenco de lujo integrado por Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, entre otros nombres.