escuchar

Existen diferentes trabajos en los que sus empleados deben permanecer la mayor o totalidad parte del tiempo en una silla. El sedentarismo, como así se lo clasifica, es riesgoso y representa un inminente peligro para la salud que puede contribuir a una mortandad más rápida. Según un estudio que se realizó en Taiwán, los científicos descubrieron por qué es tan dañino pasar horas y horas sentados, sin estirar las piernas u hacer ejercicio.

Ya sea que trabajes en una oficina o que seas conductor de un transporte público o taxi, el sedentarismo se hace presente y muchas veces, no se es consciente de los peligros que esto podría acarrear para nuestro organismo, en particular, en enfermedades cardiovasculares. No obstante, a lo largo de las últimas dos décadas del 2000, se realizaron diferentes estudios para prevenir y alentar a la población que ejerce este tipo de labor, en tener una vida más activa, a pesar de sus compromisos.

Trabajar frente a una pantalla durante horas puede significar un riesgo latente para la salud RealisticFilm - (Fuente: iStock)

Entre 2002 y 2011, se determinó que el 3,8 porciento de la población mundial falleció a causa del sedentarismo, esto porque, a diario, pasaban más de tres horas en una silla. Este estilo de vida perjudicial, es un enemigo silencioso que poco a poco desgasta el organismo. A este análisis, se sumó el de JAMA Network, que indicó que las personas que realizan un trabajo en una oficina o en un transporte público, son un 16 por ciento más propensos a morir frente a quienes no se sientan durante toda la jornada laboral.

Incluso, se observó que el 34 por ciento presentó riesgos cardiovasculares y una mayor propensión a desarrollar obesidad, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

Algo aún más alarmante, es que la Argentina se encuentra dentro de los 20 países más sedentarios del mundo, en la posición 18. Según remarcó la Organización Mundial de la Salud (OMS) la actividad física insuficiente alcanza al 41,6 por ciento de la población. Esto afecta a las mujeres en un 45,3 por ciento y a los varones en un 37,6 por ciento.

Al igual que quienes trabajan en la oficina, quienes hacen home office también tienen riesgos de mortalidad mayor por el sedentarismo simonapilolla - (Fuente: iStock)

Entonces, ¿qué se recomienda para evitar todo este cúmulo de amenazas, y así mejorar nuestra calidad de vida? En principio, los médicos y científicos entienden y recomiendan un total cambio de hábito, en donde el ejercicio sea parte de nuestra rutina cotidiana.

Las claves para reducir el riesgo de muerte por sedentarismo laboral

Desde la Universidad Médica de Taipéi, en Taiwán, realizaron un estudio entre tres grupos de trabajadores. Fue un seguimiento de 13 años y comprendió a 481 .688 individuos que se dividieron en quienes ejercían una labor sentados, quienes lo intercalaban con caminatas, y quienes directamente lo hacían de pie. Antes de llevarse a cabo, seleccionaron a personas sin problemas cardiovasculares preexistentes.

Las personas sedentarias laboralmente tienen un 16% de propensión a morir por enfermedades cardiovasculares o diabetes que quienes no son sedentarios Liudmila Chernetska - (Fuente: iStock)

Con preguntas constantes, se indagó en el tiempo que cada uno le atribuía al ejercicio físico a diario. Además, se sometían a exámenes médicos para medir las proteínas en la orina, la presión arterial y la glucosa en sangre. Al final, como resultado se demostró que el sedentarismo prolongado presentó una consecuencia mortal, frente a quienes lo alternaban o directamente trabajaban de pie.

Para mitigar las complejidades que el sedentarismo laboral podrían acarrear en nuestra vida cotidiana, se aconsejaron diferentes rutinas para modificar nuestros hábitos.

Si llegás a la oficina en subte, bajá una estación antes y caminá hasta el edificio.

Estacioná el auto a tres cuadras o más de tu lugar de trabajo y aprovechá la caminata.

No subas por ascensor, sino que se recomienda elegir las escaleras.

Si hacés teletrabajo, cada una hora levantate, caminá en tu casa, estirá las piernas y realizá ejercicios como la plancha.

Cada cierto período de minutos, distraé tu mirada, que no se enfoque siempre en la pantalla de la computadora.

Al menos tres veces a la semana incluí ejercicios físicos a tu cotidianidad, por al menos 30 a 45 minutos.

LA NACION