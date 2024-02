escuchar

A través de redes sociales, una usuaria compartió la inusual manera de sentarse para dormir un rato durante un vuelo. Su polémico método fue cuestionado por un experto en aviación. Él rechazó esta práctica que podría poner en riesgo la vida de un pasajero.

La usuaria identificada como Alexis Burnaby compartió un video en TikTok que generó controversia. En este, mostró su particular forma de sentarse: abrocharse los pies al asiento, en vez del torso, todo para no resbalarse y, en caso de turbulencia, no despertarse.

La usuaria identificada como Alexis Burnaby compartió un video en TikTok sobre la mejor manera de sentarse en la butaca de un avión para poder dormir Aleksei Zaitcev / Unsplash

Sin embargo, un experto en vuelo que vio el metraje rechazó el truco. La mujer, quien viajaba en clase económica, escribió: “A quienquiera que haya dicho que te pongas el cinturón del avión alrededor de los tobillos, te debo mi vida”.

En la grabación, se ve a la pasajera sin zapatos, sus pies subidos al sillón y con una almohada para el cuello. Todo esto para disfrutar de un sueño conciliador que, garantice, que nada la iba a levantar. A primera vista, la decisión de la joven sería porque los asientos de clase turista no tienen sillas reclinables que, de pronto, los hace sentir un poco incómodos y dificulta que descansen durante el vuelo.

A pesar de la intención de la usuaria, un experto en aviación consideró la acción como “potencialmente peligrosa”, más si se presentaba algún contratiempo que dificultara su salida.

Esto respondió

Michael Wallace, experto en viajes y director ejecutivo de Greenback Expat Tax Services, dijo a ‘Thrillist’ los peligros de esta práctica. “Si está adherido a sus tobillos, esto podría ponerlo en una situación potencialmente mortal, ya que se toma más tiempo para desabrocharse y volver a abrocharse el cinturón de seguridad”, aseguró.

Además, agregó: “Si el avión sufre turbulencias que hacen que te inclines hacia adelante a un ritmo mayor, chocar con el asiento de delante y tus rodillas puede provocar dos resultados muy diferentes”. Determinó que este evento podría provocar que el pasajero se golpeara la cara con un rodillazo y tener una conmoción cerebral. “Mis rodillas serían como granadas cuando me desabrochara el cinturón. De ninguna manera es seguro”, concluyó.

Camila Sánchez Fajardo