La planta que repele mosquitos y ofrece grandes beneficios con poco mantenimiento

La albahaca morada, una hierba aromática popular en la gastronomía, se posiciona como una aliada fundamental en el hogar gracias a su capacidad para repeler mosquitos, además de su fácil mantenimiento. Esta planta, reconocida por su versatilidad culinaria, va más allá de ser un ingrediente esencial, ya que actúa como un eficaz repelente natural que, además, ofrece múltiples beneficios para la salud. Su cultivo es accesible y su rendimiento notable.

Colocar macetas de albahaca morada cerca de ventanas o puertas constituye una estrategia sencilla y efectiva para disuadir a los insectos. No solo ahuyenta moscas blancas y mosquitos adultos, sino que también ejerce un efecto tóxico sobre sus larvas. Este atributo la convierte en una opción práctica y ecológica para proteger los espacios del hogar. La inversión inicial es mínima, ya que una de estas plantas cuesta poco y rinde mucho, lo que subraya su eficiencia y la convierte en una alternativa doméstica sostenible para el control de plagas voladoras, incluso por encima de la citronela.

La albahaca morada no es tan común de ver, por eso se desconocen sus beneficios Archivo

Más allá de su función como insecticida natural, la albahaca morada (Ocimum basilicum var. purpurascens) es una hierba valorada por sus amplias propiedades medicinales. Desde la medicina tradicional se indagó en los beneficios de hierbas para la prevención de enfermedades y alivio de dolencias. En este contexto, esta planta demostró ser un recurso valioso.

Frente a afecciones respiratorias como resfriados y gripes, el consumo de albahaca morada en infusión emerge como un coadyuvante natural. El Instituto Mayo Clinic, si bien afirma que nada puede curar un resfriado, reconoce la existencia de remedios que alivian sus síntomas. En esta línea, el vegetal visto como alimento contribuye con sus propiedades expectorantes, atribuidas a componentes como eugenol, estragol, cineol, flavonoides y saponósidos, tal como destaca la farmacia FarmaZara. Estos compuestos colaboran en la eliminación de flemas y mejoran la respiración, por lo que es “muy beneficiosa para el tratamiento de bronquitis, gripes y resfriados”.

La albahaca morada requiere de cuidados muy sencillos Pexels

Adicionalmente, esta hierba es una fuente rica en betacaroteno y vitamina K, potentes antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo. Su consumo en infusión no solo beneficia el sistema respiratorio, sino que también ayuda a aliviar dolores de cabeza, contribuye al control de la función renal y posee efectos calmantes que permiten calmar el estrés.

La nutricionista Gianette Trotte la incluyó entre las especias recomendadas por sus beneficios ante gripes y resfríos, y destaca que “estas hierbas ayudan a entrar en calor, activan la sudoración y la expectoración, lo que contribuye así a eliminar bacterias”. La albahaca morada, con su triple funcionalidad (culinaria, repelente y medicinal), se afianza como una planta imprescindible en cualquier hogar.

Cómo cuidar una planta de albahaca morada

La albahaca morada crece los 12 meses del año y esta es una notoria diferencia con otras plantas repelentes, ya que tampoco necesita de un cuidado intenso para mantenerla viva. A lo largo de su vida, la planta produce flores violetas de forma constante, lo que atrae a abejas y mariposas.

En cuanto a los cuidados en sí, la albahaca morada no requiere de un ambiente específico, ya que puede vivir al sol, con calor extremo, con media sombra o hasta si hay sequía. Por todas estas razones, es perfecta para aquellos que buscan una planta con características repelentes, que decore y dé perfume, pero no tengan ni tiempo ni destreza con la jardinería.

Vinculado a sus requisitos, también son mínimos, ya que la Ocimum basilicum var. purpurascens necesita de un riego moderado (cada cuatro o cinco días), mucha luz del sol y una pequeña poda cada cierta cantidad de tiempo, ya que esto ayuda a mantenerla compacta y estimula a la continua producción de hojas aromáticas.