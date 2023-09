escuchar

“Tengo una pregunta muy seria”, comenzó un usuario de TikTok que compartió una profunda reflexión acerca de su generación, para concientizar acerca del esfuerzo del trabajo y de cómo administran sus pares lo que obtienen. El video superó las cuatro millones de visitas y se viralizó en las redes sociales, con cientos de comentarios de admiración y apoyo al joven.

“Si vos venís de una buena familia, que tiene dinero. Te dan tu paga, te compran tus cosas y no te falta de nada... ¿Por qué dejás el colegio? ¿Por qué te gastás el dinero que te dan tus padres, que ellos sí trabajan de verdad, en beber, en fiestas y en porros?”, apuntó Nano, quien apareció en TikTok bajo el usuario @nano.jr10.

El joven, que contó que cuenta con dos empleos, compartió una profunda reflexión acerca de la administración y el valor del dinero, a través de su propia experiencia. Nano reveló que se introdujo en el mercado laboral a los 16 años, cuando aún era menor de edad, para aportar a la economía de su familia. Actualmente, se desempeña como repartidor de Amazon durante la mañana y tarde; y en la noche, trabaja en una reconocida cadena de restaurantes en España como mozo.

Nano detalló sus esfuerzos en el video que publicó, que superó los cuatro millones y medio de reproducciones en TikTok. “Vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos, matándome para trabajar. Si le faltan unas zapatillas a mi hermana, se las compro. Si en casa falta aceite, compro una botella grande”, apuntó. Y expresó: “Aquí estoy, tratando de sacar a mi familia adelante, porque es lo que toca”.

Además, envió un mensaje de reflexión a aquellos de su generación. “¿Por qué, si no te falta de nada, vas como si fueras de barrio? No vayas de lo que no sos, porque no sabés lo dura que es esta vida en realidad. Y ustedes, que tienen la suerte de que pueden vivir una juventud más tranquila y hacer las cosas bien, dan disgustos a sus padres y se creen que tienen calle”, argumentó. Y concluyó: “Calle no es eso. Calle es cuidar a tu familia. Lo que hago yo, sacar adelante a mi familia”.

Nano, que ahora tiene 22 años, advirtió: “Tengo muy claros mis objetivos y a mi familia no le va a faltar de nada nunca”. En medio de los cientos de comentarios de apoyo que recibió, el joven compartió un mensaje de agradecimiento y también respondió a las críticas que recibió, según detalló, en torno al cuestionamiento sobre que posee un auto y varios tatuajes.

“Estoy eternamente agradecido de que hayan hecho posible que mi mensaje llegue a tantas personas y pueda ayudar y motivar a gente joven, que es mi único objetivo en el video”, subrayó. “Eres un ejemplo”, escribió una usuaria. “Sin nada más que agregar. Excelente mensaje”, señaló otra. Una tercera apuntó: “Soy profesora de secundaria y les voy a mostrar esto a mis alumnos”.

En tanto, el joven trabajador respondió a algunas críticas que recibió por parte de otros usuarios. “Sé perfectamente que no soy el único. Hay miles de jóvenes luchando. Sigan así, tienen mi apoyo incondicional”, dijo. Y agregó: “¿Saben el esfuerzo que tuve que hacer para pagarme todo lo que tengo?”.

