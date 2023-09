escuchar

Romina es argentina, radióloga, y hace poco más de un año se convirtió en un fenómeno en las redes sociales por sus videos en los que habla sobre su profesión con mucho humor. Pero esta vez alcanzó millones de reproducciones en TikTok por admitir su técnica de seducción: la “ruleta rusa”.

“Es domingo a la tardecita y como tetas y vergüenza nunca tuve, le voy a hablar a todos los pibes que me gustan a ver si alguno quiere hacer algo para combatir la depresión dominguera”, explicó en uno de sus videos cuyo final no fue el esperado, ya que la joven no recibió respuesta de nadie salvo de su padre que la pasó a buscar para ir a cenar.

La radióloga viral y la explicación de la “ruleta rusa”

Pero días después lo volvió a intentar. “Como tetas y vergüenza y recientemente dignidad y cara tampoco tengo, les voy a volver a hablar a todos los pibes que me gustan”, publicó mientras narraba los mensajes que compartía en la red social.

Esta vez, la ruleta rusa del amor funcionó. A un chico con el que habían apostado el resultado de un partido le escribió: “Che como le ganamos me debés una birra” y el joven la invitó a salir al día siguiente.

Romina cuenta en qué consiste la ruleta rusa de Instagram (Foto: Captura/TikTok)

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, “me puse más contenta que ella que picó uno” o “Romi, ganás vos y ganamos todos”, fueron algunos de los comentarios que recibió la joven en su video que ya acumula más de 3,8 millones de reproducciones en TikTok y más de 6 millones de reproducciones en Twitter.