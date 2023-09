escuchar

Los antioxidantes, como las vitaminas A, C y E, permiten neutralizar los radicales libres producidos por el organismo. Estudios e investigaciones acerca de las vitaminas arrojaron pruebas de que los alimentos ricos en estos elementos tienen grandes propiedades para la prevención de enfermedades como el cáncer, diabetes, arteriosclerosis, mal de Parkinson e incluso pueden retardar el proceso de envejecimiento de la piel.

Los antioxidantes se encuentran en una amplía lista de alimentos, incluyendo frutas y verduras. También se encuentran disponibles como suplementos dietéticos. De acuerdo con el sitio de medicina Medlineplus, algunos ejemplos de antioxidantes que debe tener presentes son los betacarotenos, la luteína, el licopeno, el selenio y las ya mencionadas vitaminas A, C y E.

10 alimentos ricos en antioxidantes:

1. Tomate

El licopeno es un pigmento vegetal soluble en grasas que le da su color rojo característico. Es el responsable de liberar electrones en la sangre que son captados por los radicales libres, lo que evita daño en las moléculas y las membranas celulares.

También contiene mucha vitamina C, antioxidante esencial para la formación del colágeno y la neocolagenesis, fundamental para tratar la flacidez de la piel y retrasar el envejecimiento.

2. Arándano

Además de prevenir enfermedades cardiovasculares, estos frutos rojos son sumamente antioxidantes y reducen el estrés.

Los arándanos aportan vitamina C, fibra, potasio, hierro y calcio. Además. Por ello, la memoria y la concentración se verán beneficiadas, así lo afirma la Universidad de Harvard Foto: 123rf

También contienen una sustancia que evita que las bacterias se adhieran al tejido de la vejiga, por lo tanto, el consumo regular de jugo de arándano ayuda a prevenir infecciones urinarias y problemas a los riñones, la próstata y la uretra.

3. Ajo

Proveniente de la familia de las cebollas, el ajo contiene pocas calorías y es muy rico en vitamina C, vitamina B6 y manganeso. Elimina las bacterias del organismo, funciona como un potente antibiótico natural, reduce la presión arterial alta, el reumatismo y los cólicos estomacales. Además, aporta cantidades razonables de calcio, cobre, potasio, fósforo, hierro y vitamina B1.

4. Espinaca

Sus hojas aportan fibras, vitaminas y minerales sin sumar calorías ni grasas. Contiene fitonutrientes, especialmente betacarotenos y luteína, grandes antioxidantes.

Es rica en vitamina B2 (riboflavina) que complementa la actividad de la vitamina E en la protección contra los radicales libres, que son aquellos elementos que envejecen. Por lo tanto, se utiliza mucho en mesoterapia.

5. Chocolate

Además de producir endorfinas que refuerzan el estado de ánimo, el chocolate -negro y amargo- es rico en flavonoides, sustancias naturales presentes en plantas que actúan como grandes antioxidantes. El chocolate negro aumenta el colesterol bueno y previene el cáncer.

Además de producir endorfinas que refuerzan el estado de ánimo, el chocolate -negro y amargo- es rico en flavonoides, sustancias naturales presentes en plantas que actúan como grandes antioxidantes Foto: iStock

También, combate los radicales libres, previene enfermedades del corazón y ayuda a disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular. Son mayores sus beneficios que sus riesgos o contraindicaciones. Pero, todo en su medida justa.

6. Palta

Con un alto contenido en potasio -tiene un 60 % más que el banano-, el aguacate ayuda a regular la presión sanguínea, previene ataques cardíacos, derrames cerebrales y, combinado con altos niveles de vitamina E y la B6, ayuda a incrementar la producción de hormonas sexuales que generan deseo.

Además, gracias a sus fibras, permite al cuerpo regular el azúcar, disminuir el nivel de colesterol y controlar la diabetes.

7. Avena

Este cereal de la familia de las poáceas es considerado como un superalimento. Ayuda a mantener la piel hidratada y combate problemas de alergias cutáneas, ya que tiene 8 aminoácidos esenciales que permite formar tejidos nuevos en el cuerpo.

Es una gran fuente de energía y tiene efecto saciante. Es un gran diurético y, gracias a sus altos niveles de calcio, previene la osteoporosis.

8. Té

El té verde es la bebida antioxidante por excelencia y sus propiedades son entre 25 y 50 veces más potentes que las de la vitamina C o E, que lo convierten en un gran aliado de la juventud y la salud. Ideal para calmar la ansiedad y saciar el hambre, los especialistas recomiendan tomar entre 2 y 3 tazas por día.

9. Brócoli

Aunque no gocen de la popularidad que tienen otros alimentos de esta lista, los pequeños “árboles”, tienen altas dosis de betacarotenos, ácido fólico, potasio y vitaminas A, B y C, que lo hacen en un potente protector de la piel. Para que no pierdan sus minerales y propiedades cutáneas, la mejor forma de cocinarlos es al vapor.

10. Nuez

Las nueces tiene propiedades que mejoran el revestimiento de las arterias Foto: iStock

Estos frutos secos son grandes aliados a la hora de incorporar grasas buenas. Las nueces contienen el doble de antioxidantes que cualquier otro fruto por sus altos niveles de polifenoles. Además, aportan minerales, vitaminas y calcio de origen vegetal.