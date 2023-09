escuchar

Las plataformas de streaming se han convertido en la opción predilecta de entretenimiento para millones de personas en todo el mundo, con una gran variedad de series y películas. En este contexto, HBO Max ha sorprendido a sus suscriptores al anunciar que llegó a un acuerdo con AMC, el canal norteamericano encargado de producir exitosas series, como The Walking Dead y Breaking Bad.

A través de este contrato logrado por Max, el nombre que HBO le otorgó a su servicio de streaming, la plataforma agregará a su catálogo producciones originales de dicho canal entre las que se destacan Fear The Walking Dead, Gangs Of London, Dark Winds, Killing Eve y A Discovery Of Witches. Eso sí, un detalle para tener en cuenta es que estas ficciones no se quedarán de forma permanente, sino que estarán disponibles para ver hasta el 31 de octubre.

En 2022, AMC estrenó la versión en serie de Entrevista con el vampiro

Dentro de este listado de series adicionales que llegan a HBO Max se encuentra una producción que alcanzó el puntaje perfecto y que se posiciona como una de las ficciones más interesantes de AMC: Entrevista con el vampiro.

Esta serie, que fue estrenada en 2022, es una adaptación de la famosa novela homónima de Anne Rice, tal como sucedió con la película del mismo título que se estrenó en cines en 1994, protagonizada por Brad Pitt y Tom Cruise y dirigida por Neil Jordan.

La historia se ambienta en la actualidad y cuenta cómo el vampiro Louis de Pointe, interpretado por Jacob Anderson, le relata al periodista Daniel Molloy (Eric Bogosian) cómo Lestat de Lioncourt (Sam Reid) lo convirtió en un vampiro hace más de un siglo en Nueva Orleans.

Sea cual sea el formato en que se la disfrute, Entrevista con el vampiro sigue siendo un referente de este género y una obra de culto para los amantes del cine de terror y fantasía. La única diferencia de la clásica película de 1994 con respecto a la serie es que en esta nueva producción se abordan más explícitamente ciertos temas incluidos en la novela de Anne Rice, como la relación que mantienen Lestat y Louis.

Al momento de su lanzamiento, Entrevista con el vampiro logró un puntaje perfecto en Rotten Tomatoes, el sitio web estadounidense de revisión y de reseñas para cine y televisión, dado que la nueva versión fue ampliamente halagada por la crítica y el público.

Si bien esta serie tendrá una breve estadía en HBO Max, lo cierto es que esto es una excelente noticia para los latinoamericanos, ya que hasta el momento no había ninguna forma de poder verla.

Y es que lejos de que los directores se dejaran agobiar por las expectativas causadas en referencia a la película anterior, la realidad es que esta producción audiovisual ha logrado una ambientación perfecta que se combina con interpretaciones magistrales que han dejado a los fanáticos con ganas de más. De hecho, el éxito de la nueva ficción que produjo AMC fue tan grande que, en la actualidad, los productores están evaluando realizar una segunda temporada, que se estrenaría el año que viene.

LA NACION