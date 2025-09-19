La terrorífica lista de predicciones de Baba Vanga para 2026

Aunque murió hace casi tres décadas, Baba Vanga, la vidente ciega nacida en Bulgaria bajo el nombre de Vangelia Pandeva Gushterova, sigue capturando la atención del mundo por sus enigmáticas predicciones. Sus seguidores aseguran que anticipó hechos como los atentados del 11 de Septiembre de 2001, la muerte de la princesa Diana y las devastadoras inundaciones que afectaron al Reino Unido en 2022.

Con la llegada del 2026, el foco está puesto en lo que supuestamente predijo para este año tan importante. Entre sus escritos se encuentran cuatro visiones que podrían cambiar para siempre el destino de la humanidad.

Catástrofes naturales sin precedentes

Entre las primeras predicciones que Vanga habría dejado para 2026 figura una serie de desastres naturales a escala global. Terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos azotarían diferentes regiones del planeta, y afectarían entre un 7% y un 8% de la superficie terrestre. Las consecuencias serían devastadoras para millones de personas, comprometiendo ecosistemas enteros y la estabilidad de naciones enteras.

Las predicciones de Baba Vanga para el 2026

El comienzo de la Tercera Guerra Mundial

Una de las visiones más perturbadoras de la médium tiene que ver con el inicio de un gran conflicto bélico, que muchos interpretan como el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Según la predicción, las tensiones geopolíticas entre potencias globales alcanzarían un punto crítico (algo que no estaría tan alejado de la realidad con los ataques aéreos que comenzó a realizar Rusia en las últimas semanas y el avance del ejército israelí en Gaza).

La rebelión de la inteligencia artificial

Otra advertencia de la vidente tiene que ver con la inteligencia artificial. Mientras el mundo avanza a pasos agigantados en desarrollos tecnológicos, Baba Vanga habría anticipado que en 2026 se alcanzará un punto de quiebre, donde la IA podría volverse más perjudicial que útil para la humanidad. Algunos lo comparan con lo visto en películas como Yo, robot o Terminator, donde las máquinas superan a sus creadores y ponen en riesgo su existencia.

Aunque es difícil comprobar esta predicción, científicos como Elon Musk o Geoffrey Hinton advirtieron desde un primer momento los peligros del desarrollo desregulado de la IA.

El avance de la IA sin regulación podría traer grandes complicaciones para la humanidad (Foto: FreeP¡CK)

La posibilidad de un contacto extraterrestre

Dentro del imaginario de esta mística también se esperaba para el 2026 un contacto con el mundo extraterrestre. Según sus supuestas visiones, el primer contacto oficial con vida alienígena ocurrirá en noviembre de 2026. La profecía menciona la llegada de una enorme nave espacial que entrará en la atmósfera terrestre.

Casi por casualidad, en el último tiempo distintos científicos observaron un objeto interestelar real llamado 3I/ATLAS, que se acercará a la Tierra a unos 130 millones de millas el próximo 30 de octubre. Si bien esto está dentro de los parámetros normales para objetos de ese tipo, el astrónomo de Harvard Avi Loeb sugirió mantiene un comportamiento inusual. “La Anticola de 3I/ATLAS es distinta a la de cualquier cometa conocido. No se aleja del Sol como suele ocurrir, sino que se extiende hacia él”, escribió Loeb, dejando abierta la puerta a grandes hipótesis, incluida una posible presencia extraterrestre.