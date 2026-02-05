Llamó a la radio y contó su problema de millonario: “Mi marido quiere una casa en Punta del Este”

Durante la sección Problemas de Millonarios del programa que conduce Sebastián Wainraich, Vuelta y Media, en Urbana Play, una oyente llamó para participar y revelar la particular situación que la aqueja. De manera desfachatada, Anabela contó que su esposo quiere comprar una casa en Punta del Este, pero ella prefiere en el campo. Aquel dilema rápidamente se volvió viral en las redes sociales y dio de qué hablar.

“Tuve un hijo hace poquito, hace ocho meses, y me pegó la onda de que quiero tener un lugar para que esté más en contacto con la naturaleza. Quiero comprar una casa de campo, acá a una hora de donde vivimos, y mi marido quiere comprar un departamento en Punta del Este”, empezó con su relato la oyente.

En la sección de Vuelta y Media se dedican a hablar con millonarios para exponer sus problemas cotidianos (Fuente: Instagram/@urbanaplay)

Cuando se le preguntó sobre quién quiere el lugar, ella añadió: “Bueno yo, y mi hijo ponele. Sí, tiene ocho meses”. Acto seguido, explicó la disputa con su esposo: “Mi marido quiere playa. Si fuera por él compraría en Villa Gesell o en Pinamar porque es donde pasó su infancia y me tiene las pelotas llenas con Villa Gesell y Pinamar. Pero yo no quiero acá en la costa, no quiero viajar más de una hora. Si quiero irme a la mañana y... quiero mi parrilla, quiero mi pinche y quiero mi pileta”.

Finalmente, relató su frustración reciente: “Hoy fuimos a ver una casa a la mañana toda espectacular. Salimos y me dice, ‘¿Cómo no compré el departamento de Gesell del tío?’... ¿Sabes la que me hace? Pone la cámara en vivo de Villa Gesell a la noche para que vea el centro. Todo para que le diga que vayamos ahí“.