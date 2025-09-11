Las abuelas italianas que hacen fideos caseros en YouTube, tienen millones de seguidores y cuentan sus mejores secretos

Cesaria, de 93 años, muestra cómo se hacen las Lorighittas en Cerdeña. Maddelena, de la misma edad, guía a las cámaras en su cocina mientras prepara taglierini. Mientras, Macerata explica el paso a paso de su receta de lasaña oriunda de la Puglia. Estas abuelas representan a las más de 200 que conforman Pasta Grannies, un proyecto que inició en 2014 de la mano de la británica Victoria Benninson y que en la actualidad es un archivo audiovisual que conserva la tradición de cocinar fideos al estilo original italiano.

La idea surgió cuando notó que las recetas tradicionales de las abuelas italianas morirían poco a poco si no se guardaban en algún tipo de formato. Preocupada por proteger la historia culinaria de uno de los países más influyentes en la gastronomía mundial, es que dejó Londres y se instaló en la península, con el fin de entrevistar a mujeres mayores (algunas centenarias). Su trabajo audiovisual se volvió famoso en Occidente y con el paso de los años los recortes audiovisuales se volvieron virales en Instagram y TikTok.

Maddelena muestra cómo hace sus tradicionales Taglierini con 93 años

Beninnson realizó un viaje que le demandó cinco años y varios pueblos del interior de Italia, sitios en donde se encuentran las típicas recetas de más de un siglo de las que ella iba en busca.

A cada encuentro lo grabó con una cámara y más tarde lo posteó en YouTube. De esta manera, las “nonnas” que custodian los trucos y los detalles antiquísimos, pasaron a tener rostro público.

Victoria Beninnson, creadora de Pasta Grannies (Fuente: Instagram/@pastagrannies)

Así, la aficionada creó Pasta Grannies, un canal por el que pasaron 250 abuelas, que sin escenarios ostentosos y en la comodidad de sus cocinas, lo dieron todo para mantener las tradiciones.

No es solo pasta

El trabajo de Beninnson no solo se transformó en un mero contenido para las redes sociales, sino como un lugar que dio valor a aquellas personas que durante toda su vida se dedicaron a cocinar para sus familias. “La elaboración de pasta no va a desaparecer, pero cada vez más se está convirtiendo en una actividad comercial (para chefs, tiendas de pasta y fábricas) más que doméstica. Así que pensé en celebrar a estas mujeres y sus habilidades filmándolas”, dejó por escrito la autora de la idea en el sitio web oficial de Grannies.

En 2022, en diálogo con Live in Italy Magazine, la autodenominada “antropóloga culinaria” fue clara sobre su objetivo: “Pretendía generar un concepto de ‘desde cero’ y hecho a mano. Era una necesidad, no una novedad”.

Francesca de 90 años muestra cómo es su “Maritati”

La creadora de Pasta Grannies recordó que desde pequeña comió espaguetis, tallarines y otras variedades de fideos, pero siempre desestimó la historia del origen. Reconoció que luego de mudarse a Italia, entendió que este tipo de plato iba más allá de sus formas, rellenos o salsas; cada una tenía un ADN oculto según la región y debía ser contado para las generaciones futuras.

Entre las abuelas que grabó, se topó con Letizia, la más longeva de todas, que con 100 años y oriunda de Trapani, en Sicilia, enseñó cómo preparar sus tagliarini con puré de habas, y dejó algunos secretos para la audiencia.

Letizia, la primera entrevistada de Pasta Grannies, con 100 años

Del mismo modo llegó a cada rincón, donde mostró el procedimiento paciente de Giuseppa para hacer los pici o las lumachelle della duchessa de la nonna Anna, una especialidad con canela única y a punto de desaparecer.

El salto a la fama

Con el paso del tiempo llegó el boom con la publicación de su libro en octubre del 2019, Pasta Grannies: The Secrets of Italy’s Best Home Cooks, en el cual eligió 75 recetas y las plasmó con el testimonio paso a paso de sus cocineras.

Rina con 85 años hace un arrollado de ricotta

Con el éxito prácticamente mundial, tuvo el dinero suficiente para contratar un equipo de logística y de producción que perfeccionó su contenido. En la actualidad todavía entrevista a las abuelas, de las cuales, muchas de ellas se volvieron famosas. Incluso, sumó a algunos hombres y matrimonios.

Entre ellos se destaca a Rina, que con 90 años amasa la combinación de maritati con la pasión del primer día. O Nella, que muestra cómo hacer los conocidos tagliatelle, pero en casa. Y también está Pasquale, de 88 años, que, como regalo para la audiencia, demostró la receta de los tagliolini.

Pasquale de 88 años cuenta el paso a paso de sus tagliolini

El legado

Hoy en día la pasta se volvió un plato comercial, donde la vorágine y sofisticación del siglo XXI en el ámbito de la gastronomía gourmet arrasó con lo más simple y propio de una receta básica milenaria, que alimentó a millones en momentos donde la comida escaseaba y el ingenio era lo único que llenaba el estómago.

Sin embargo, Pasta Grannies propone volver a “lo viejo”. Enseña que no solo se trata de fideos. Hay algo más allá de eso. Es la reunión familiar, el amor por la comida bien hecha. Significa la tradición e identidad propia de una cultura que escapó de los horrores de la guerra y que durante el siglo XIX y XX se esparció con su diáspora por países como la Argentina, Estados Unidos, Canadá, Brasil o Australia.

Y si nos enfocamos aquí, para los argentinos la conexión con la pasta hecha en casa toca las fibras más sensibles. En particular con aquellos que son descendientes de italianos y que guardan la costumbre aún hoy. Darle visibilidad a las abuelas y abuelos con este tipo de fin dio inicio a un legado que estará siempre vivo mientras internet siga en funciones.