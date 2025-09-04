Tiene 81 años, se convirtió en DJ y es una estrella en las discotecas de Suecia

Una mujer de 81 años, llamada Madelein Mansson, se convirtió en una de las figuras más importantes de las discotecas de Estocolmo, en Suecia, a raíz de sus presentaciones musicales como DJ.

A pesar de que la artista vive en una residencia para ancianos de la ciudad, desde hace más de una década decidió dedicar el resto de su vida a una de sus pasiones: mezclar canciones en vivo para más personas.

La anciana antes era cantante de jazz (Foto: AFP)

Este drástico cambio surgió tras la muerte de su esposo, varios intentos fallidos por convertirse en profesora de aeróbicos y en la búsqueda de cualquier otra actividad que no la hiciera sentir como si algo le faltara.

De acuerdo con lo expresado por la mujer en algunos medios locales, hace 16 años inició su carrera en diferentes establecimientos de la capital, con el objetivo de “hacer bailar a los amantes de la música”.

Para ello, tuvo que dejar sus trabajos anteriores, ya que se desempeñaba como cantante de jazz y diseñadora de ropa. Además, es dueña de un centro de jardinería, pero esto no impide que su agenda ya tenga comprometidas varias fechas.

DJ Gloria vive en una residencia para ancianos (Foto: AFP)

“No hay una sola persona a la que no pueda atraer a la pista de baile”, argumentó Mansson en referencia a su atuendo lleno de lentejuelas brillantes, maquillaje llamativo, cabello rubio y ojos azules.

Sin embargo, DJ Gloria, como es conocida por sus fanáticos, tiene algunas peticiones particulares para los organizadores de los eventos, las cuales responden a las condiciones de su público.

Los requisitos para asistir a un “show” de DJ Gloria

Según la artista, suele presentarse con más frecuencia en establecimientos en los que el público es mayor de 50 años y presenta su identificación al entrar, ya que considera que personas contemporáneas a ella podrán disfrutar mejor de las canciones que mezcla.

DJ Gloria es reconocida en Estocolmo, Suecia (Foto: AFP)

Por otro lado, sus espectáculos suelen atraer con más fuerza a las mujeres, quienes no temen salir a la pista a bailar siguiendo el ritmo de temas como Mamma Mia, Funkytown o Moves Like Jagger.

La popularidad de Mansson en Estocolmo es tan impresionante que los dueños de las discotecas deben reservar la fecha de cada evento con mucho tiempo de antelación, ya que la agenda de esta mujer difícilmente ofrece un espacio disponible.

Por Stephany Guzman Ayala