Pese a su muerte en 1996, la mística búlgara Vangelia Pandeva Gushterova, conocida como Baba Vanga, continúa con la generación de fascinación casi tres décadas después. Sus seguidores le atribuyen haber anticipado eventos de gran calado, como los atentados del 11 de septiembre de 2001, la muerte de la princesa Diana y las devastadoras inundaciones que afectaron al Reino Unido en 2022. Ahora, la atención se centra en las profecías que habría dejado para el año 2026, un período crucial en el que, según sus escritos, cuatro visiones de profundo impacto podrían redefinir el rumbo de la humanidad.

Una de las primeras advertencias atribuidas a Vanga para 2026 detalla una serie de catástrofes naturales sin precedentes a escala planetaria. Se espera que terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos azoten diferentes regiones del planeta. Estas calamidades, que afectarían entre el 7% y el 8% de la superficie terrestre, tendrían consecuencias devastadoras para millones de personas, ya que comprometería a ecosistemas enteros y la estabilidad de naciones enteras, lo que generaría un panorama de crisis de proporciones globales.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló a un posible punto de no retorno AFP

Asimismo, entre las visiones más inquietantes de la vidente ciega se encuentra el inicio de un gran conflicto bélico, interpretado por muchos como el estallido de la Tercera Guerra Mundial. La profecía sugiere que las tensiones geopolíticas entre las principales potencias mundiales alcanzarían un punto crítico. Este escenario no parece tan distante de la realidad actual, al considerar los recientes ataques aéreos que realizó Rusia en las últimas semanas y el avance del ejército israelí en Gaza.

Otro punto crucial en las anticipaciones de Baba Vanga para 2026 se relaciona con la inteligencia artificial. En un momento donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la vidente habría predicho un “punto de quiebre” para este año. En este escenario, la inteligencia artificial podría volverse más perjudicial que útil para la humanidad. Esta advertencia evoca tramas como las de Yo, robot o Terminator, donde las máquinas superan a sus creadores y amenazan su existencia. Científicos de renombre como Elon Musk y Geoffrey Hinton advirtieron desde un primer momento los peligros del desarrollo desregulado de la IA, lo que dio un eco contemporáneo a esta predicción.

La inteligencia artificial podría completar su aprendizaje para revelarse contra la humanidad Shutterstock - Shutterstock

Finalmente, el imaginario de la mística búlgara incluye la sorprendente posibilidad de un contacto extraterrestre en 2026. Según sus supuestas visiones, el primer contacto oficial con vida alienígena ocurrirá en noviembre de ese año, marcado por la llegada de una enorme nave espacial que entrará en la atmósfera terrestre. Curiosamente, observaciones recientes sobre un objeto interestelar real, 3I/ATLAS, añadieron un matiz intrigante a esta profecía. Este objeto se aproximó a la Tierra a unos 130 millones de millas el 30 de octubre. Si bien esto está dentro de los parámetros normales para objetos de ese tipo, el astrónomo de Harvard Avi Loeb sugirió mantiene un comportamiento inusual. “La Anticola de 3I/ATLAS es distinta a la de cualquier cometa conocido. No se aleja del Sol como suele ocurrir, sino que se extiende hacia él”, escribió Loeb, lo que dejó abierta la puerta a grandes hipótesis, incluida una posible presencia extraterrestre, lo que resonó con las palabras de Baba Vanga.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.