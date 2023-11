escuchar

El cumpleaños de 15 es un momento muy importante en la vida de las adolescentes, que acostumbran a organizar festejos que requieren mucha producción para lograr una noche inolvidable. En TikTok se viralizó una fiesta de una joven que inesperadamente recibió un regalo que la dejó sin palabras y abrió un debate en redes sociales.

La encargada de compartir el clip fue la cuenta “Swwet Dance Choreography” que se dedica a mostrar este tipo de festejos. En las imágenes se puede ver a la quinceañera frente a una caja de gran tamaño. Lo que la cumpleañera no se esperaba era que, al abrir el paquete, se iba a encontrar con una palita para levantar la basura. Pero eso no fue todo, porque al kit lo complementaban unos guantes de goma. Lejos de enojarse, la reacción de la joven fue tomarlo con humor y exhibir los regalos mientras sonreía.

El clip acumuló 9.3 millones de reproducciones y muchos comentarios de todo tipo, algunos criticando la actitud y otros aplaudiendo la reacción de la chica que no se enojó con la broma. “Lo recibió con mucho amor la quinceañera”; “Me hacen eso y lloro”; “Yo lo guardaría para cuando me independice, todo está caro para la casa”; “No sé por qué miro muchos videos así y ninguna niña muestra cara de alegría, sea una broma, o no, pues es divertido lo que les dan”; “Su reacción es muy buena, ¿por qué enojarte por una broma y arruinar toda tu noche? Mejor como ella feliz y con actitud”; “Cuando tu mamá quiere que le ayudes con él, aseo de la casa, no te dirá nada, pero habrá señales”; “Yo quisiera que me dieran un perrito”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Fue a un cumpleaños de 15 años con un carrito de helados y la reacción de los invitados impresionó a todos

TikTok es la popular red social que permite a los usuarios compartir videos de momentos inolvidables para las personas, los cuales en muchas oportunidades se vuelven virales debido al gran alcance que tienen. Uno de los últimos videos que viene dando de qué hablar en las redes sociales es protagonizado por una vendedora de helados, la cual captó la atención de muchas personas al llegar a un evento social con su carrito.

En las imágenes difundidas por un usuario identificado como José Luis (@eventosjoseluis), se puede ver cómo la vendedora de helados, de nombre Antonia, llega tocando su popular corneta a un cumpleaños de 15. Al ver a la mujer, un grupo de niñas y adolescentes no pudo contener la emoción y corrió de inmediato a sacar helados de su triciclo.

Se pudo conocer que las imágenes fueron grabadas en el Hotel Jatun Mama Bungalow, ubicado en el distrito de Ventanilla. El usuario que compartió el video, además, reveló que la entrega de helados las realiza como un plus en la organización de sus eventos, y por eso es común ver a la señora con su carrito heladero en cada acto social.

El video es viral en las redes sociales (principalmente en TikTok) y tiene más de 4 mil comentarios de los usuarios, quienes destacan la labor de la señora que vende sus helados. “Qué lindo ayudar a otras personas a que tengan más trabajito. Dios te bendiga”; “Un sello digno de imitar”; “Qué bueno que sigan los éxitos y ahora apoyando el trabajo de una mujer muy trabajadora” y “Hermoso video”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.

