Trabajar como modelo implica ciertos riesgos que van mucho más allá de aprender a caminar con estilo sobre tacos altos. Incluso, estas profesionales de la imagen hasta pueden llegar a enfrentarse con situaciones límite de vida o muerte. Es lo que le sucedió a Kate Loshkareva, una joven de Los Ángeles de 26 años, que hoy se siente afortunada tras haber sobrevivido a una sesión de fotos que terminó mal. “Pensé que iba a morir”, dijo en declaraciones al periódico Daily Star.

El pasado 10 de septiembre, la modelo Kate, el fotógrafo George Araiza y una amiga llamada Shayla Welch se dirigieron a la ciudad de Rancho Palos Verdes, en California, para hacer unas fotos con el océano de fondo. Kate se puso un elegante vestido azul y posó en la playa durante un par de horas. Hacia el final de la jornada, quisieron tomar unas últimas imágenes más cerca del agua. Fue la decisión que convirtió a la sesión de fotos en una pesadilla y también en un video viral.

El clip compartido en la cuenta de Instagram de Shayla Welch muestra el instante en el que la modelo, parada, descalza, haciendo equilibro sobre unas piedras resbalosas e intentando posar a la vez, es golpeada y arrastrada por una ola hacia el mar. “No vimos ni supimos nada de ella durante varios minutos y pensamos que se le había atascado el vestido o que había sido empujada a la orilla. Dejé de filmar en ese momento. Llamaron a la policía. Llegó un helicóptero”, escribió junto a la publicación Shayla, la amiga, que fue quien registró la secuencia. En las imágenes, se percibe la preocupación del equipo frente a la desaparición repentina de Kate.

“Cuando estaba bajo el agua, pensé que iba a morir. Mi cuerpo entró en shock y el peso del vestido me arrastró al fondo del océano”, aseguró la modelo al Daily Star, que pudo salvarse gracias a que fue succionada hacia una cueva. Kate describió cómo fueron esos minutos de incertidumbre: “La corriente me arrastró bajo el agua y tuve que taparme la cara para que mi cabeza no se rompiera contra las rocas. Mi vida pasó frente a mí y seguí rezando. Seguí pensando que mi mamá me iba a matar. Sabía que nadie podría rescatarme cuando estaba dentro de la cueva. Los niveles del agua seguían subiendo y, si no salía, me iba a ahogar”.

La intrépida modelo sobrevivió a un accidente que podría haberla dejado sin vida y muestra sólo moretones en los brazos

Frente a la crisis y de alguna manera que ni ella comprende, Kate logró salir de la cueva justo en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron al lugar. Su amiga Shayla lo contó en la publicación de Instagram: “Salió gateando de la cueva totalmente ilesa. Pequeños rasguños. ¡Aterrador, pero ese día aprendimos una gran lección!”. Los testigos de la escena no podían creer que la modelo hubiera podido escapar solamente con heridas leves.

“Tenía las piernas magulladas e hinchadas y no pude caminar ni nadar durante semanas. Es un milagro que haya sobrevivido. Más tarde descubrí que allí había muerto mucha gente”, señaló Kate al periódico británico. Ella también compartió la filmación de la caída mortal en su perfil de Instagram, donde bromeó sobre el asunto diciendo: “Estaba tratando de actuar como la supermodelo Bella Hadid, pero terminé como Jack de Titanic”.

“Quise posar como Bella Hadid pero terminé como Jack de Titanic”, escribió Kate sobre el video que compartió en Instagram, que fue filmado por su amiga Shayla Welch

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de reproche hacia la actitud temeraria de la modelo: “Ese es uno de los peores lugares donde se pueden tomar fotografías”; “Tiene tanta suerte de estar viva que da miedo”; “Eso no tiene ninguna gracia”; “¡Qué peligroso estar tan cerca de rocas y olas grandes!” y “No se debe jugar con el océano”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

