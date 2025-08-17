Le preguntó a su abuela cuántos días tardó en casarse con su abuelo tras conocerlo y la respuesta lo sorprendió

Pablo Viti, un creador de contenido en TikTok, que comparte videos junto a su abuela llamada Clarice, le preguntó cuántos días tardó en casarse con su abuelo tras conocerlo y la respuesta lo sorprendió. Rápidamente, la grabación se volvió viral y generó una gran cantidad de comentarios.

Todo comenzó en la cocina de su “Nonna” cuando Pablo le preguntó: “Cuando conociste al Nonno, ¿qué fue lo primero que te dijo?“. “Cuando me presentó mi amiga, él me dio la mano y dijo: ´Yo me voy a casar con usted´”, respondió la señora. En ese momento, el hombre le consultó: “¿Y vos dijiste que sí?“. ”No, tardó como 15 días", comentó en referencia a su difunto esposo.

El abuelo de Pablo Viti, quien contrajo matrimonio con su esposa apenas un mes después de conocerla (Foto: Captura TikTok @viti.pablo)

“Pensé que habías tardado seis meses...”, cuestionó el tiktoker. La mujer le contó que conoció a su abuelo el 15 de agosto de 1952 y se casó con él un mes después, el 17 de septiembre. Ante la duda de Pablo de si había sido muy apresurada la boda, la mujer se mostró muy decidida: “No o me casaba o si no, lo dejaba. Yo no quería ser novia”.

Además, la abuela habló muy enamorada de quien fue su pareja. “Era un churro bárbaro, los ojos celestes tenía”. “Se parecía medio a DiCaprio...“, bromeó el creador de contenido. ”No, nada que ver con DiCaprio", concluyó la anciana.

Cabe destacar que el video alcanzó más de siete millones de visualizaciones en la red social y acumuló más de 654 mil likes y cientos de comentarios. Sin embargo, este no es el único video del generador de contenido que acumula tantos me gusta. Es habitué que Pablo muestre la cotidianeidad de su abuela y las conversaciones que mantienen juntos; por eso, otra de las grabaciones que llamó la atención fue cuando la abuela le preparó un café y revela su tip.

La receta de la Nonna para hacer un buen café

La Nonna mostró cómo preparar una buena infusión y explicó cada paso con detalle. Primero, llenó la base de la cafetera con agua fría y cuidó de no sobrepasar el nivel de la válvula de seguridad; luego, colocó el filtro de metal y agregó una cucharada colmada de café molido. Como truco para que no salga tan fuerte, recomendó hacer un pequeño hueco en el centro con la cuchara. Después enroscó bien la parte superior de la cafetera, la llevó al fuego máximo y señaló que el secreto está en que el agua hierva para que el vapor suba y extraiga todo el sabor.

También, dio un consejo útil para cuando la cafetera se tapa: retirar del fuego, pasar la base unos segundos bajo un chorro de agua fría y volver a colocarla en la hornalla, lo que ayuda a que el café comience a subir. Finalmente, una vez listo, sirvió el café y sugirió, para quienes lo prefieran, "añadir apenas dos gotitas de fernet“.