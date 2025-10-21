Cómo hacer tortitas negras sin manteca y que no se peguen

Las tortas negras son un tipo de factura inventada en la Argentina durante el siglo XX, junto a otras tan especiales como los vigilantes o las bolas de fraile. Se fundaron en panaderías lideradas por anarquistas europeos que las utilizaron como un mensaje contra la clase dirigente. Esta receta es tradicional y popular en las tardes de mate. Aprendé cómo hacerlas de forma saludable, sin manteca y sin que se peguen.

Tortita negra, la tradicional factura de las tardes de mate (Archivo LN) Wikipedia

Guía definitiva para que las tortas negras salgan abundantes y sin errores

Ingredientes:

Para la masa

500 g de harina 0000.

30 g de levadura.

100 g de azúcar blanca.

1 cucharadita de sal fina.

200 ml leche tibia.

2 huevos.

120 g margarina.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de 1 limón.

Para la cobertura

350 g de azúcar negra.

100 g de azúcar blanca.

50 g de harina 000.

Paso a paso:

Activá la levadura. Para ello, desgranala en un recipiente y verté 15 ml de leche tibia. Añadí una cucharadita de azúcar y revolvé. Cubrí con un paño y esperá 10 minutos.

Mientras, en un bowl volcá la harina 0000 y en medio, formá una corona. Espolvoreá la sal. En el centro añadí el resto de los ingredientes: el huevo, la azúcar, la vainilla y la ralladura de limón. Mezclá todo poco a poco.

Incorporá la margarina blanda. Si es necesario, agregá la leche tibia.

Transcurrido el tiempo de la levadura, sumala al bollo.

Amasá toda la preparación.

Cubrila con un paño y esperá para una hora para que aumente su tamaño el doble.

Una vez que pasó el tiempo indicado, con un palote estirá la masa hasta lograr un círculo de 1 cm de ancho. Cortá los moldes de las tortas negras y volvé a cubrir la preparación para que su tamaño vuelva a aumentar. Aguardá 20 minutos.

Después del tiempo de reposo, colocá las tortitas en una placa para horno previamente enmantecada y enharinada. Ubicalas una pegada a la otra, esto ayudará a que crezcan para arriba y no hacia los costados.

Espolvoreá harina sobre las tortitas negras y con un pincel seco retirá el exceso. Luego añadí la cobertura, compuesta de la mezcla de azúcar negra, azúcar blanca y 50 g de harina.

Enviá la placa al horno a una temperatura de 180° C hasta que la masa comience a dorar.

Desmoldar en caliente y servir en frío.

Receta de las tortas negras sin manteca

Tiempo de cocción: entre 20 y 25 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 1 hora y 50 minutos.