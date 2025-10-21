Cómo hacer tortitas negras sin manteca y que no se peguen
Aprendé cómo realizar esta receta tradicional argentina fácil y rendidora con ingredientes que siempre disponés en tu cocina
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
Las tortas negras son un tipo de factura inventada en la Argentina durante el siglo XX, junto a otras tan especiales como los vigilantes o las bolas de fraile. Se fundaron en panaderías lideradas por anarquistas europeos que las utilizaron como un mensaje contra la clase dirigente. Esta receta es tradicional y popular en las tardes de mate. Aprendé cómo hacerlas de forma saludable, sin manteca y sin que se peguen.
Guía definitiva para que las tortas negras salgan abundantes y sin errores
Ingredientes:
Para la masa
- 500 g de harina 0000.
- 30 g de levadura.
- 100 g de azúcar blanca.
- 1 cucharadita de sal fina.
- 200 ml leche tibia.
- 2 huevos.
- 120 g margarina.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de 1 limón.
Para la cobertura
- 350 g de azúcar negra.
- 100 g de azúcar blanca.
- 50 g de harina 000.
Paso a paso:
- Activá la levadura. Para ello, desgranala en un recipiente y verté 15 ml de leche tibia. Añadí una cucharadita de azúcar y revolvé. Cubrí con un paño y esperá 10 minutos.
- Mientras, en un bowl volcá la harina 0000 y en medio, formá una corona. Espolvoreá la sal. En el centro añadí el resto de los ingredientes: el huevo, la azúcar, la vainilla y la ralladura de limón. Mezclá todo poco a poco.
- Incorporá la margarina blanda. Si es necesario, agregá la leche tibia.
- Transcurrido el tiempo de la levadura, sumala al bollo.
- Amasá toda la preparación.
- Cubrila con un paño y esperá para una hora para que aumente su tamaño el doble.
- Una vez que pasó el tiempo indicado, con un palote estirá la masa hasta lograr un círculo de 1 cm de ancho. Cortá los moldes de las tortas negras y volvé a cubrir la preparación para que su tamaño vuelva a aumentar. Aguardá 20 minutos.
- Después del tiempo de reposo, colocá las tortitas en una placa para horno previamente enmantecada y enharinada. Ubicalas una pegada a la otra, esto ayudará a que crezcan para arriba y no hacia los costados.
- Espolvoreá harina sobre las tortitas negras y con un pincel seco retirá el exceso. Luego añadí la cobertura, compuesta de la mezcla de azúcar negra, azúcar blanca y 50 g de harina.
- Enviá la placa al horno a una temperatura de 180° C hasta que la masa comience a dorar.
- Desmoldar en caliente y servir en frío.
Tiempo de cocción: entre 20 y 25 minutos aproximadamente.
Tiempo de preparación total: 1 hora y 50 minutos.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Otras noticias de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
Sin crema ni azúcar agregada: el helado de banana split ideal para los días de calor
- 2
Para principiantes: el truco infalible para hacer huevo poché en minutos
- 3
Almuerzo exprés: las croquetas de papas y queso irresistibles para un almuerzo abundante
- 4
Cómo hacer la tradicional Vauquita en casa y con dos ingredientes